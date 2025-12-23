Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»

Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Μαρία Ηλιάκη στο Breakfast@Star

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής της ΕΡΤ1, Νωρίς νωρίς, αποκάλυψε τον λόγο που δεν θέλουν μαζί με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους.

«Το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας έχει φύγει σαν ενδεχόμενο. Και οι δύο πια… Δε θέλω να ακουστεί περίεργο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ ενοχική, τι θα πω, πώς θα τα πω…», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Όπως κι αν ακουστεί, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δε ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται. Αισθάνομαι ότι κουράζομαι πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης το 2021 έγιναν γονείς. Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Κατερίνα, ενώ υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Η Μαρία Ηλιάκη με τον Στέλιο Μανουσάκη