Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»

Όσα αποκάλυψε στη Νάνσυ Παραδεισανού η παρουσιάστρια

Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»
Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Μαρία Ηλιάκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού.

Η «συμφωνία» της Μαρίας Ηλιάκη: Τι δε θέλει ποτέ να ακούσει η κόρη της;

Η παρουσιάστρια της εκπομπής της ΕΡΤ1, Νωρίς νωρίς, αποκάλυψε τον λόγο που δεν θέλουν μαζί με τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους.

Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»

«Το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας έχει φύγει σαν ενδεχόμενο. Και οι δύο πια… Δε θέλω να ακουστεί περίεργο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ ενοχική, τι θα πω, πώς θα τα πω…», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια. 

Μαρία Ηλιάκη: Για ποιο λόγο δεν έχει παντρευτεί με τον Στέλιο Μανουσάκη

«Όπως κι αν ακουστεί, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δε ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται. Αισθάνομαι ότι κουράζομαι πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε.

Δείτε όλη τη συνέντευξη της Μαρίας Ηλιάκη

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης το 2021 έγιναν γονείς. Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Κατερίνα, ενώ υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Μαρία Ηλιάκη με τον Στέλιο Μανουσάκη
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
 |
ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
 |
NΑΝΣΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ
