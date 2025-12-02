Μαρία Ηλιάκη: Για ποιο λόγο δεν έχει παντρευτεί με τον Στέλιο Μανουσάκη

Δηλώσεις στο Breakfast@Star και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη. Η παρουσιάστρια μίλησε αρχικά για τις αλλαγές στο Νωρίς Νωρίς.

«Με το καινούριο πλατό έχουμε περισσότερο χώρο, μεγαλύτερη άπλα να επεκταθούμε. Σιγά σιγά θα δούμε και άλλες αλλαγές», είπε η παρουσιάστρια.

Η Μαρία Ηλιάκη είπε στη συνέχεια: «Δε με ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια, μεγάλωσα πια, είναι πολλά τα χρόνια. Δε με αγχώνει ο ανταγωνισμός, τον οποίο παρακολουθώ».

Όσον αφορά στον γάμο της με τον Στέλιο Μανουσάκη, η Μαρία Ηλιάκη ξεκαθάρισε: «Άμα ήταν να είχα βάλει νυφικό, θα το είχα βάλει. Τώρα, με τέτοια κούραση δεν έχω κουράγιο να οργανώσω γάμο. Αν το έκανα θα το έκανα για να βρεθούμε εγώ και ο Στέλιος λίγο μόνοι μας. Δεν το έχω μαράζι, είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε, με το σύμφωνό μας».

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης το 2021 έγιναν γονείς. Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Κατερίνα, ενώ υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Όπως είχε παραδεχτεί η παρουσιάστρια σε παλαιότερη συνέντευξή της, γνώρισε τον Στέλιο Μανουσάκη σε ηλικία 40 ετών, ξεκινώντας μια νέα ζωή!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star