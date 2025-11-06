Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη

Μια νέα τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της Στέλιο Μανουσάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρία Ηλιάκη.
Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»
Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Νωρίς - Νωρίς», που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της γύρισε απρόσμενα νωρίτερα από τη δουλειά, κάνοντάς της μια ευχάριστη έκπληξη. Εκείνη τον υποδέχτηκε με ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο.
Μαρία Ηλιάκη: Περήφανη για τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη - Ο λόγος;
Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη μικρή Κατερίνα, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την οικογενειακή της ευτυχία, τονίζοντας πως ο γνωστός γυναικολόγος αποτελεί το μεγαλύτερό της στήριγμα.
«Ο Στέλιος είναι στήριγμα μεγάλο. Συγκινούμαι κάθε φορά που μιλάω για τον Στέλιο. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχε έρθει ο Στέλιος στη ζωή μου, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εξαιτίας του, ηρέμησε το μέσα μου. Πριν ένιωθα ότι συνεχώς ήμουν σε μια αντάρα. Όταν ήρθε ο Στέλιος γλύκανε το μέσα μου», είχε αναφέρει η Μαρία Ηλιάκη καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.