Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη

Το τρυφερό φιλί της παρουσιάστριας στον άντρα της ζωής της

06.11.25 , 23:05 Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Ηλιάκη στη «Super Κατερίνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της Στέλιο Μανουσάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρία Ηλιάκη.

Μαρία Ηλιάκη: «Ανάθεμα την ώρα, τι το θέλω και τ’ ανοίγω το στόμα μου»

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Νωρίς - Νωρίς», που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της γύρισε απρόσμενα νωρίτερα από τη δουλειά, κάνοντάς της μια ευχάριστη έκπληξη. Εκείνη τον υποδέχτηκε με ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο. 

Μαρία Ηλιάκη: Περήφανη για τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη - Ο λόγος;

Το τρυφερό φιλί της Μαρίας Ηλιάκη στον Στέλιο Μανουσάκη

Το τρυφερό φιλί της Μαρίας Ηλιάκη στον Στέλιο Μανουσάκη

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη μικρή Κατερίνα, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την οικογενειακή της ευτυχία, τονίζοντας πως ο γνωστός γυναικολόγος αποτελεί το μεγαλύτερό της στήριγμα.

«Ο Στέλιος είναι στήριγμα μεγάλο. Συγκινούμαι κάθε φορά που μιλάω για τον Στέλιο. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχε έρθει ο Στέλιος στη ζωή μου, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εξαιτίας του, ηρέμησε το μέσα μου. Πριν ένιωθα ότι συνεχώς ήμουν σε μια αντάρα. Όταν ήρθε ο Στέλιος γλύκανε το μέσα μου», είχε αναφέρει η Μαρία Ηλιάκη καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

 

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
