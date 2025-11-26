Μαρία Ηλιάκη: Οι on air ευχές στον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη

Ο σύζυγος της παρουσιάστριας έχει την ονομαστική του εορτή

Η Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του συζύγου της, Στέλιου Μανουσάκη, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, στέλνοντάς του δημόσια τις πιο γλυκές ευχές μέσα από τον αέρα της πρωινής της εκπομπής στην ΕΡΤ που παρουσιάζει με τον Κρατερό Κατσούλη.

Όταν ο παρουσιαστής και ηθοποιός έκανε μια αναφορά στη «μεγάλη μέρα» που ξημέρωσε, η Μαρία Ηλιάκη δεν άργησε να αντιληφθεί ότι μιλούσε για τον σύζυγό της!

«Α, επειδή γιορτάζει ο Στέλιος μου. Είναι του Αγίου Στυλιανού», είπε με χαμόγελο, με τον συμπαρουσιαστή της να εύχεται: «Χρόνια πολλά, κράτα γερά».

Με το γνώριμο χιούμορ τους, οι δύο παρουσιαστές συνέχισαν την κουβέντα, με τη Μαρία να αποκαλύπτει πως «Κοιμάται αυτή τη στιγμή, δεν σε βλέπει», ενώ ο Κρατερός συμπλήρωσε: «Δεν πειράζει, θα το δει αργότερα», προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Μαρία Ηλιάκη: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη

Η παρουσιάστρια δεν συνηθίζει συχνά να μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν κρύβει την αδυναμία της στον σύζυγό της και την κόρη τους, την οποία απέκτησαν μαζί πριν από λίγα χρόνια.

Η σχέση τους πέρασε μεγάλο διάστημα εξ αποστάσεως, καθώς ο γνωστός γυναικολόγος έμενε και εργαζόταν στην Ελβετία, όμως το ζευγάρι βρήκε τελικά τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Κατερίνα Καινούργιου, η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένεια:
«Το έχουμε αποκλείσει το να μεγαλώσει η οικογένειά μας. Δεν μου έχει ζητήσει ακόμα αδελφάκι η Κατερίνα, σκυλάκι μου ζητάει τώρα», είπε χαριτολογώντας.

Μάλιστα αποκάλυψε τις μικρές τους συζητήσεις: «“Μαμά, όταν πάω πέντε χρονών, θα μου πάρεις σκυλάκι;” μου λέει… και της εξηγώ ότι τα σκυλάκια θέλουν φροντίδα. “Άστο, όταν πάω δέκα χρονών να μου πάρεις” μου απαντάει».

Η τρυφερή on air στιγμή της παρουσιάστριας επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την όμορφη ισορροπία που έχει βρει ανάμεσα στην απαιτητική επαγγελματική της καθημερινότητα και τη ζεστή, οικογενειακή της ζωή.

Μια απλή, ανθρώπινη ευχή ήταν αρκετή για να αναδείξει την αγάπη και τον δεσμό που μοιράζεται με τον Στέλιο Μανουσάκη – την «μεγάλη μέρα», όπως την αποκάλεσαν στην εκπομπή.

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
