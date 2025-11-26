MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με Ματσούκα και Ελληνίδου

Η αποχώρηση της τελευταίας στιγμής

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες για τα MadWalk 2025, μια απρόσμενη αλλαγή προκάλεσε έντονο άγχος στους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day», η Δήμητρα Ματσούκα, αν και είχε συμφωνήσει να εμφανιστεί στη σκηνή και να τραγουδήσει, αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να αποσυρθεί, δημιουργώντας αναστάτωση στην παραγωγή. 

Η συνεργασία που κατέρρευσε λίγο πριν το φινάλε

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, το MAD είχε προσεγγίσει τη γνωστή ηθοποιό περίπου ενάμιση μήνα πριν, προτείνοντάς της να κάνει μια ανατρεπτική μουσική εμφάνιση. Παρότι αρχικά η Ματσούκα εμφανίστηκε επιφυλακτική, στη συνέχεια έλαβε τις διαβεβαιώσεις που ζητούσε, μπήκε στο στούντιο και ηχογράφησε το «Δεν έχω χρόνο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, με όλες τις διαδικασίες να προχωρούν κανονικά.

Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»

To ρεπορτάζ για τα Madwalk 2025

Ωστόσο, μόλις δέκα ημέρες πριν τα MadWalk, σε μια συζήτηση που είχε με την παραγωγή, συνειδητοποίησε ότι το πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης στην οποία συμμετέχει δεν της άφηνε κανένα περιθώριο να υποστηρίξει την εμφάνιση στη σκηνή. Η ίδια πίστευε ότι ίσως το act της θα μπορούσε να μετακινηθεί χρονικά, όμως η διοργάνωση εξήγησε ότι η σκαλέτα δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει.

Η ένταση και η λύση της τελευταίας στιγμής

Η ξαφνική της αποχώρηση δημιούργησε αναστάτωση στο MAD, καθώς όλα είχαν ήδη στηθεί γύρω από τη συμμετοχή της. Η παραγωγή δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το απρόοπτο, μέχρι που η ίδια η Ματσούκα πρότεινε μια απρόσμενη αλλά σωτήρια λύση.

Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια

 

 

Όπως μετέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η ηθοποιός είπε στους διοργανωτές ότι τη συγκεκριμένη διασκευή του τραγουδιού την έχει ακούσει να την αποδίδει εξαιρετικά η Ρία Ελληνίδου. Με αυτή την πρόταση, τους ώθησε να επικοινωνήσουν μαζί της προκειμένου να αναλάβει το act και να μην υπάρξει κενό στο πρόγραμμα.

Η νέα επιλογή των MadWalk

Η πρόταση έγινε δεκτή από την Ελληνίδου, η οποία τελικά θα παρουσιάσει απόψε τη συγκεκριμένη διασκευή στη σκηνή των MadWalk, καλύπτοντας το κενό που άφησε η αποχώρηση της Ματσούκα.

Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της

 

 

Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αν και απρόσμενη, φαίνεται πως έδωσε νέο ενδιαφέρον στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα ανέδειξε το επαγγελματικό ήθος της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία φρόντισε να δώσει λύση στην παραγωγή αντί να την αφήσει εκτεθειμένη.

