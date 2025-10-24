Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πουλούσαν ξανά σαν καινούρια

Πώς δρούσε η σπείρα με κέρδη πάνω από 180.000 ευρώ

24.10.25 , 15:53 Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πουλούσαν ξανά σαν καινούρια
Έκλεβαν Αυτοκίνητα Και Τα Πουλούσαν Ξανά Σαν Καινούρια
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, οδήγησε στη σύλληψη εγκληματικής ομάδας που έκλεβε αυτοκίνητα, τα παραποιούσε και τα διέθετε ξανά στην αγορά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 18ης Οκτωβρίου 2025, με τη σύλληψη επτά ατόμων, ηλικίας 25 έως 49 ετών, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Όλοι κατηγορούνται για κλοπές και πλαστογραφία, που έκαναν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με στόχο το παράνομο κέρδος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες είχαν οργανωθεί από τον Οκτώβριο του 2023 και δρούσαν συστηματικά. Εντόπιζαν σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν βάλει στο μάτι, τα έκλεβαν και στη συνέχεια αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά τους και πλαστογραφούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Αφού τα «έφτιαχναν», τα πουλούσαν εκ νέου σε ανυποψίαστους αγοραστές.

Σπείρα που έκλεβε οχήματα

Εξιχνιάστηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα

Κλοπή οχημάτων

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε ΙΧ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε φτάσει στο σημείο να δηλώσει ψευδώς στην αστυνομία ότι το δικό του αυτοκίνητο είχε κλαπεί, για να καλύψει τα ίχνη της σπείρας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, η αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε 8.845 ευρώ σε μετρητά και δύο κλεμμένα οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών από διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως Κερατέα, Πειραιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μαγούλα, Άνω Λιόσια και Ίλιον. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα παράνομα έσοδα της σπείρας ξεπερνούν τις 180.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

