Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για το Σαββατιάτικο τραπέζι

Ένα λαχταριστό πιάτο με μοσχάρι

Συνταγες
Έχετε καλέσει φίλους σας το Σαββατοκύριακο στο σπίτι και ψάχνετε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή; Αν είστε και λάτρης των κρεατικών μπορείτε να δοκιμάσετε να φτιάξετε τη συνταγή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Η συνταγή της ημέρας: Μοσχαράκι με φασολάκια στην κατσαρόλα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα έφτιαξε μοσχαράκι ραγού με ζυμαρικά και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

Για το ραγού

• 1 – 1,2 kg μοσχάρι
 • 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 καρότα
• 2 κλωνάρια σέλερι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 400 g ντοματάκια κονκασέ
• 150 ml κόκκινο κρασί
• 1 φύλλο δάφνης
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κύβο λαχανικών
 • Αλάτι – πιπέρι
• 4–5 κ.σ. ελαιόλαδο
 
Για τα ζυμαρικά

• 400 g καλαμαράτα
 • Αλάτι
• Προαιρετικά λίγη παρμεζάνα στο τέλος
 
 

Εκτέλεση της Συνταγής

Σοτάρισμα κρέατος Σε βαρύ κατσαρόλι ζέστασε το λάδι. Σοτάρισε το μοσχάρι σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει καλό χρώμα από όλες τις πλευρές. Βγάλ’ το στην άκρη.  Λαχανικά Στο ίδιο κατσαρόλι ρίξε κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, σκόρδο. Σοτάρισε 4–5 λεπτά. Πρόσθεσε τον πελτέ και καβούρδισέ τον 1 λεπτό να “βγάλει” τα αρώματά του. Σβήσιμο – Βάση σάλτσας Ρίξε το κόκκινο κρασί και άφησέ το να εξατμιστεί. Πρόσθεσε: • κονκασέ • δάφνη • πάπρικα • ζάχαρη • ζωμό/κύβο • το σοταρισμένο μοσχάρι με τα ζουμιά του Αλατοπίπερο.  Αργό μαγείρεμα (το “pull”) Κάλυψε την κατσαρόλα και μαγείρεψε σε πολύ χαμηλή φωτιά για 2,5–3 ώρες, μέχρι το μοσχάρι να διαλύεται με το πιρούνι.  Αν θέλεις: μπορείς να το βάλεις και στο φούρνο στους 160°C για 3 ώρες, κατσαρόλα με καπάκι. Όταν είναι έτοιμο, τράβα το κρέας με δύο πιρούνια να γίνει pull. Ανακάτεψε με τη σάλτσα να “δέσει”.   Καλαμαράτα Βράσε τα ζυμαρικά αλ ντέντε. Κράτησε ½ φλιτζάνι από το νερό βρασίματος. Ρίξε τις καλαμαράτα στην κατσαρόλα με το ραγού και ανακάτεψε δυνατά. Αν χρειάζεται, πρόσθεσε λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να γυαλίσει.  Σερβίρισμα Στο πιάτο βάζεις τα ζυμαρικά με το ραγού να “αγκαλιάζει” τα καλαμαράτα. Λίγο έξτρα πιπέρι και (αν θες) μια ιδέα παρμεζάνα.

Δείτε το Breakfast@Star
 

