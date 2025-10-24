Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 13.00

Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπληρώνει 19 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 13:00! 

Κάθε Σάββατο μεσημέρι η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου θα μας κρατά συντροφιά με τις προβλέψεις της. Θα αναλύει διεξοδικά πώς μας επηρεάζουν οι πλανητικές όψεις, οι φάσεις της Σελήνης, οι ανάδρομες πορείες πλανητών, τα στοιχεία και οι θέσεις που υπάρχουν στον αστρολογικό μας χάρτη και καθορίζουν τόσο τον χαρακτήρα μας όσο και τις επιλογές που κάνουμε σε ερωτικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!

Επιπλέον, η Άση Μπήλιου θα εξηγεί ποια είναι τα ευνοϊκά και τα απαιτητικά διαστήματα για όλα τα ζώδια, τι πρέπει να προσέχουμε στα επόμενα βήματά μας και πού να επικεντρώσουμε τη δράση μας, ενώ θα προσεγγίζει, με την αστρολογική της ματιά, τις εξελίξεις σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. 

Τι θα δούμε στην 1η εκπομπή - ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 13:00, το Stars System κάνει πρεμιέρα στο Star και η Άση Μπήλιου μας υποδέχεται στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν με αναλυτικές προβλέψεις για ερωτικά, επαγγελματικά και οικονομικά για το υπόλοιπο του 2025! 

Τι να περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς; Ποια είναι τα ευνοϊκά διαστήματα και πότε πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι στις κινήσεις μας; 

Stars System: Πρεμιέρα με την Άση Μπήλιου στο Star!

  • Πότε έχει ανάδρομο Ερμή και πότε οι πλανητικές κινήσεις μας ευνοούν για νέα ξεκινήματα; 
  • Ποιοι θα έχουν επιστροφές από το ερωτικό τους παρελθόν και ποιοι θα κάνουν την επανάστασή τους; 
  • Ποιοι είναι οι τυχεροί του ζωδιακού, που θα δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να αυξάνεται, ποιοι πρέπει να προσέξουν τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις στις σχέσεις τους και ποιοι θα έχουν ισχυρές συνεργασίες μέχρι το τέλος του έτους; 

Όλες οι απαντήσεις στην πρεμιέρα του Stars System, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 13:00! 


 

