Πώς η αλλαγή της ώρας επηρεάζει το σώμα και το μυαλό μας - Οι επιπτώσεις

Πώς επηρεάζεται το εσωτερικό μας «ρολόι»

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Πώς Η Αλλαγή Της Ώρας Επηρεάζει Το Σώμα Και Το Μυαλό Μας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ώρα αλλάζει δύο φορές το χρόνο, κάτι που φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τόσο τη διάθεση όσο και την υγεία μας, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών ή εγκεφαλικών επεισοδίων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού μπορεί να έχει συνέπειες που δεν είναι πάντα εύκολα αντιληπτές, αναφέρει το AARP.org. Παρακάτω οι επιπτώσεις του οργανισμού:

1. Αυξημένος κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η θερινή ώρα επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα. Μία έρευνα έδειξε αύξηση 24% στις καρδιακές προσβολές μετά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, ενώ σημειώθηκε και άνοδος στα περιστατικά νοσηλείας λόγω κολπικής μαρμαρυγής. Άλλη μελέτη κατέγραψε αύξηση κατά 8% στα εγκεφαλικά επεισόδια τις δύο πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή της ώρας, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο.

2. Πτώση της διάθεσης και αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα συνοδεύεται από μικρότερες μέρες και λιγότερο φως, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση. Η μειωμένη έκθεση στον ήλιο οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα σεροτονίνης — μιας ουσίας που συνδέεται με την ψυχική ευεξία και την ηρεμία. Παράλληλα, η έλλειψη βιταμίνης D, που επίσης προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία, σχετίζεται με κόπωση και καταθλιπτικά συμπτώματα. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι μετά την αλλαγή στη χειμερινή ώρα καταγράφεται αύξηση έως και 11% στα περιστατικά κατάθλιψης.

3. Επιδείνωση της κρίσης και της λήψης αποφάσεων

Η έλλειψη ύπνου είναι γνωστό ότι μειώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και ορθής κρίσης. Άτομα που δεν ξεκουράζονται επαρκώς είναι πιο πιθανό να αναλαμβάνουν ρίσκα και να κάνουν λάθη. Αυτό ίσως εξηγεί την αύξηση των ιατρικών σφαλμάτων, των εργατικών ατυχημάτων και των τροχαίων δυστυχημάτων μετά τη μετάβαση στη θερινή ώρα. Μια μελέτη του 2020 που εξέτασε στοιχεία από δέκα χρόνια βρήκε αύξηση 6% στα θανατηφόρα τροχαία την εβδομάδα που ακολουθεί την αλλαγή στη θερινή ώρα, χωρίς όμως να παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση το φθινόπωρο.

4. Προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης

Η στέρηση ύπνου επηρεάζει άμεσα τη μνήμη και την προσοχή. Τις πρώτες ημέρες μετά τη θερινή αλλαγή της ώρας, πολλοί παρατηρούν ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και η αποδοτικότητά τους μειώνεται. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Applied Psychology διαπίστωσε ότι τη Δευτέρα μετά την αλλαγή στη θερινή ώρα αυξάνεται το φαινόμενο του λεγόμενου «cyberloafing», δηλαδή η χρήση του διαδικτύου για προσωπικούς λόγους κατά τη διάρκεια της εργασίας.

5. Μεταβολές στην όρεξη και αυξημένες λιγούρες

Την εβδομάδα μετά την αλλαγή της ώρας, αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται πιο πεινασμένοι και τείνουν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού. Αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις των ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη: η γκρελίνη (που αυξάνει την πείνα) ανεβαίνει, ενώ η λεπτίνη (που προκαλεί κορεσμό) μειώνεται. 

6. Αυξημένος εκνευρισμός και ευερεθιστότητα

Η έλλειψη επαρκούς ύπνου μπορεί να μας κάνει πιο ευερέθιστους και ανυπόμονους. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας όταν είμαστε κουρασμένοι. Ενδεικτικά, μια μελέτη αποκάλυψε ότι ακόμη και οι δικαστές τείνουν να επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές τις ημέρες μετά τη θερινή αλλαγή της ώρας, γεγονός που δείχνει πως η στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει ακόμη και επαγγελματίες που χρειάζονται απόλυτη ψυχραιμία.

