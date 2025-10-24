Κορωπί: Τη χτυπούσε με μανία μπροστά στα παιδιά τους

Το θέατρο στην αστυνομία – Διασωληνωμένη η γυναίκα

Συνελήφθη ο 50χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του, μπροστά τα μάτια των ανήλικων παιδιών τους το απόγευμα της Πέμπτης στο Κορωπί

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της

Ο δράστης, έπαιξε ολόκληρο θέατρο μπροστά στην αστυνομία, καλώντας την Άμεση Δράση και λέγοντας ότι είχε βρει αναίσθητη τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο άρχισαν να έχουν υποψίες για τον ρόλο του στο περιστατικό, αφού υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις. 

Ξυλοδαρμός 26χρονης αστυνομικού: «Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»

Ο 50χρονος ξυλοκόπησε με αδιανόητη βία τη 40χρονη από τη Λιθουανία, μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους τεσσάρων ετών και 3,5 μηνών. Μάλιστα το 4 ετών αγοράκι φέρεται να ήταν εκείνο που επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς τις υποψίες τους για το τι πραγματικά είχε συμβεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τους είπε ότι επιτέθηκε στη μητέρα του και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές στο κεφάλι. 

Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε σε γυναίκα στη λεωφ. Βουλιαγμένης

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Οι γιατροί σημειώνουν ότι η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη. 

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου και κρατείται, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα και το 2023, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί και πάλι για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης. 

ΚΟΡΩΠΙ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
