Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Στην παράσταση του Βασίλη Μπισμπίκη

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου η θεατρική παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «παρών» έδωσε κι η Δέσποινα Βανδή, που βρέθηκε στο Cartel Τεχνοχώρος για να στηρίξει τον σύντροφό της.

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε την παράσταση από την πρώτη σειρά και μετά το τέλος, έκανε λόγο για αριστούργημα.

«Άνθρωποι και Ποντίκια Αριστούργημα» έγραψε σε insta story της η Δέσποινα Βανδή, η οποία ανέβασε στιγμιότυπο από τη στιγμή της υπόκλισης των ηθοποιών στο κοινό, μετά το τέλος της παράστασης.

«Καλή Αρχή», ευχήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη κι η κόρη της τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου έκανε ανάρτηση με βιντεάκι της παράστασης, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα.

Η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια, την οποία ανέβασε για πρώτη φορά ο Βασίλης Μπισμπίκης το 2018, είναι μια ιστορία διαψευσμένων ονείρων, επιβίωσης και συντροφικότητας. Οι ήρωες του είναι άνθρωποι καθημερινοί, εργάτες που παλεύουν για ένα μεροκάματο και κυνηγούν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής.