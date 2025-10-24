YAMAHA Crypton S EU5+: Γιατί ξεχωρίζει το νέο «παπί»

Το Yamaha Crypton S, το απόλυτο παπί για τον σύγχρονο αναβάτη, επιστρέφει πιο σύγχρονο, ανανεωμένο και δυναμικό από ποτέ. Τι κάνει το Crypton S να ξεχωρίζει: Αξιόπιστος & αποδοτικός κινητήρας νέας γενιάς.Ο νέος αερόψυκτος κινητήρας 114 κ.εκ. αποδίδει 9 ίππους και 9,2 Nm ροπής, με μηδενικούς κραδασμούς και κορυφαία οικονομία καυσίμου. Πλήρως συμβατό με προδιαγραφές EU5+

Διαθέτει μεγάλη πρακτικότητα & άνεση,ασφάλεια & σταθερότητα με UBS και ενισχυμένες αναρτήσεις.Με απόδοση, οικονομία, στυλ και τεχνολογική υπεροχή, το Yamaha Crypton S έρχεται για να σας χαρίσει ποιότητα ζωής σε κάθε διαδρομή