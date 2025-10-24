YAMAHA Crypton S EU5+: Γιατί ξεχωρίζει το νέο «παπί»

Με νέο αερόψυκτο κινητήρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 11:51 Παπαργυρόπουλος για έξωση: «Δε θέλω να με λυπηθεί κανείς. Έπαιξα κι έχασα»
24.10.25 , 11:49 Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης του φωτογράφου Juergen Teller
24.10.25 , 11:30 Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
24.10.25 , 11:23 Γιάννης Στάνκογλου: Όσα είπε για τη συμμετοχή του στα Φαντάσματα
24.10.25 , 11:04 Εκδρομή στα «μυστικό» χωριό των Τζουμέρκων με τους διπλούς καταρράκτες
24.10.25 , 10:55 GNTM: Ατύχημα στην αποψινή φωτογράφιση - Έπεσε από την καρέκλα!
24.10.25 , 10:51 IQ 160: Τετ -α- τετ Καλατζή - Μουρίκη: «Κατέστρεψα τη ζωή μου για σένα»
24.10.25 , 10:40 Άννα Αδριανού: «Αν ο άντρας μου ήθελε να πάει με άλλη, θα τον χάριζα!»
24.10.25 , 10:37 Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
24.10.25 , 10:32 Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
24.10.25 , 10:14 Γρηγοριάδης - Πιτταράς: Σχολίασαν το «κόψιμο» της Τατιάνας Στεφανίδου
24.10.25 , 10:09 Δημήτρης Πανόπουλος: Ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός κι η Ναταλία Γερμανού
24.10.25 , 10:02 Βάνα Μπάρμπα: «Έπαθα εγκεφαλικό όταν με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι»
24.10.25 , 09:53 Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
24.10.25 , 09:44 Μάινας- Κουρή: Η δημόσια συνάντηση 30 χρόνια μετά τους «Μεν και Δεν»
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Ελένη Φουρέιρα: Ο λόγος που έλειπε ο Αλμπέρτο Μποτία από το πάρτι της
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
GNTM: Ατύχημα στην αποψινή φωτογράφιση - Έπεσε από την καρέκλα!
Κορωπί: Τη χτυπούσε με μανία μπροστά στα παιδιά τους
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
YAMAHA Crypton S EU5+: Γιατί ξεχωρίζει το νέο «παπί»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Yamaha Crypton S, το απόλυτο παπί για τον σύγχρονο αναβάτη, επιστρέφει πιο σύγχρονο, ανανεωμένο και δυναμικό από ποτέ. Τι κάνει το Crypton S να ξεχωρίζει: Αξιόπιστος & αποδοτικός κινητήρας νέας γενιάς.Ο νέος αερόψυκτος κινητήρας 114 κ.εκ. αποδίδει 9 ίππους και 9,2 Nm ροπής, με μηδενικούς κραδασμούς και κορυφαία οικονομία καυσίμου. Πλήρως συμβατό με προδιαγραφές EU5+

Διαθέτει μεγάλη πρακτικότητα & άνεση,ασφάλεια & σταθερότητα με UBS και ενισχυμένες αναρτήσεις.Με απόδοση, οικονομία, στυλ και τεχνολογική υπεροχή, το Yamaha Crypton S έρχεται για να σας χαρίσει ποιότητα ζωής σε κάθε διαδρομή

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
YAMAHA
 |
YAMAHA CRYPTON S EU5+
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top