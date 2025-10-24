Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας

Στο opening party γνωστού εστιατορίου - καμπαρέ στην Πειραιώς στην Αθήνα βρέθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο πρώην εκδότης έδωσε το «παρών» στη λαμπερή εκδήλωση και απόλαυσε το dinner του αλλά και ένα εντυπωσιακό cabaret show.

Πέτρος Κωστόπουλος./ NDP

Στο event παρευρέθηκαν και άλλοι επώνυμοι. Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο φωτογραφήθηκε η Αμάντα Μανωλάκου, το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks.

Πέτρος Κωστόπουλος - Αμάντα Μανωλάκου/ NDP

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι λάτρης του καλού φαγητού και όταν δε μαγειρεύει στο σπίτι του, απολαμβάνει εξορμήσεις με φίλους σε κλασικά αλλά και νέα αθηναϊκά στέκια. Πρόσφατα, μετά το τέλος της εκπομπής "Πρωινό Σαββατοκύριακο" ο ίδιος βρέθηκε σε γνωστό εστιατόριο για ψάρια και θαλασσινά στο Περιστέρι. Μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες από τα πιάτα που δοκίμασε εκεί.