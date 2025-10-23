Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»

Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον θάνατο του 16χρονου κοριτσιού στο Γκάζι, λίγα λεπτά αφότου βγήκε από κλαμπ της περιοχής. Οι φίλοι της, στις καταθέσεις τους, αναφέρουν ότι επισκέφθηκαν δύο χώρους διασκέδασης, ενώ νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι.

Ο θάνατος του παιδιού διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου δέκα ώρες αργότερα από τον πατέρα της ανήλικης - κάτι που διαψεύδει με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Η ουσία, όμως, είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την έρευνα.

Γκάζι: Κατέρρευσε 16χρονη έξω από κλαμπ

Βγήκε να περάσει καλά και δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι της, κατέρρευσε στα σκαλιά πολυκατοικίας δίπλα από το κλαμπ που διασκέδαζε. Στις εικόνες καταγράφεται η τραγική στιγμή που χάνει τις αισθήσεις της. Δευτερόλεπτα πριν συζητούσε μαζί τους, προσπαθούσαν να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα. Είχε καταναλώσει αλκοόλ με την παρέα της. Εκείνοι ήταν όλοι ενήλικες, το κορίτσι ήταν όμως μόλις 16 ετών. Αν και ανήλικη, της επέστρεψαν να πιεί αλκοόλ. Φίλη της 16χρονης μιλά αποκλειστικά στο STAR:

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το «Σ' αγαπώ» προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν και στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την..... Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι για πάρτι γενεθλίων. Στο κλαμπ στο Γκάζι έμειναν περίπου μία ώρα, με το παιδί να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στην επιχείρηση. Ξαφνικά κατέρρευσε.

Γκάζι: Σε κατάληψη προχώρησαν οι συμμαθητές της 16χρονης

Tραγικές φιγούρες αυτής της ανείπωτης τραγωδίας είναι οι γονείς και οι συγγενείς της ανήλικης. Ζητούν απαντήσεις για το πώς χάθηκε τόσο άδικα το κορίτσι τους. Την ίδια ώρα, οι συμμαθητές της αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι η διεύθυνση δεν σεβάστηκε το χαμό της.

Oι συμμαθητές και φίλοι της 16χρονης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη γιατί ζήτησαν να μην γίνει μάθημα χθες, την ημέρα της κηδείας της κοπέλας, ως μια ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της αλλά και γιατί ήθελαν να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο. Όπως υποστηρίζουν, η διευθύντρια έκανε δεκτό το αίτημα στην αρχή. Τελικά όμως, το σχολείο λειτούργησε κανονικά χθες.

Γκάζι: Ανάλογα με τις τοξικολογικές εξετάσεις οι γονείς θα κινηθούν νομικά

Την ίδια ώρα η οικογένεια δεν έχει ακόμη στα χέρια της κάποιο στοιχείο για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αυτό που διαμηνύουν είναι ότι οι γιατροί φαίνεται να έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσουν τη ζωή της κοπέλας. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο για να εξαλείψουν κάθε πιθανή αιτία από την οποία το κορίτσι υπέστη το επεισόδιο. Ακόμη δεν γνωρίζουν εάν ο θάνατος επήλθε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, από νοθευμένο αλκοόλ, από κάποια παράνομη χημική ουσία ή αν πέθανε από παθολογικά αίτια. Περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις και ανάλογα θα κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση για την τιμωρία τυχόν υπευθύνων.

Ανακοινώσεις του Ευαγγελισμού και της Αστυνομίας για τον θάνατο της 16χρονης

Το ασθενοφόρο τη μετέφερε στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί έδωσαν μάχη, αλλά μάταια. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, κάλεσαν οι ίδιοι τις αρχές για να ενημερώσουν για το περιστατικό.

«Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου, πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το Α.Τ. Συντάγματος, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από την αστυνομία, η οποία, με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι το μεσημέρι της επόμενης μέρας έλαβε γνώση για το περιστατικό.

Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.:

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Για την έρευνα χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Οι αστυνομικοί πήγαν την επόμενη μέρα στο κλαμπ και κατέσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ως αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα, ωστόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.