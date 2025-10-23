Γκάζι: «Δε μας ενημέρωσε το νοσοκομείο για την 16χρονη», λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης Ζωής – Άννας, η οποία κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι και πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Την ίδια ώρα αλαλούμ επικρατεί για το αν ειδοποιήθηκε εγκαίρως η αστυνομία για το περιστατικό από το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε το κορίτσι.

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να χαρτογραφήσει τη διαδρομή που έκανε το μοιραίο βράδυ η ανήλικη και να διαπιστώσει πού και τι ήπιε ή έφαγε, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες το κλαμπ στην οδό Δεκελέων δεν ήταν ο μοναδικός σταθμός της νυχτερινής της εξόδου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το κορίτσι είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο κλαμπ που διασκέδαζε. Η αστυνομία κατάσχεσε μπουκάλια και ποτά από το κατάστημα και παράλληλα παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή, η οποία κατέληξε ότι το θύμα υπέστη ανακοπή καρδιάς.

H 16χρονη που κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Η αστυνομία ερευνά, επίσης, μια πληροφορία ότι, θαμώνες ή οι ίδιοι οι υπάλληλοι του κλαμπ έβγαλαν τη 16χρονη στο πεζοδρόμιο και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, η άτυχη κοπέλα λίγο πριν σωριαστεί στο έδαφος έπεσε πάνω σε τζαμαρία, η οποία ευτυχώς δεν έσπασε.

Γκάζι: Άλλα λέει η ΕΛ.ΑΣ, άλλα το υπουργείο Υγείας και ο «Ευαγγελισμός» για την 16χρονη

Την ίδια ώρα θολό είναι το τοπίο γύρω από το εάν ειδοποιήθηκε εγκαίρως ή όχι η ΕΛ.ΑΣ.για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Αρχικά είχε διαρρεύσει ότι η αστυνομία δεν ενημερώθηκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διακομίσθηκε το κορίτσι. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως οι αρχές έμαθαν για το περιστατικό την επόμενη μέρα, όταν ο πατέρας του πήγε στο Α.Τ Ομόνοιας και ανέφερε τον θάνατο του παιδιού του, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα.

Ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, είπε πως από το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων του μετέφεραν ότι ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό την επόμενη μέρα, αλλά όλα είναι υπό διερεύνηση.

Η ΕΛ.ΑΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί αναφέρει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ωστόσο, κάτι τέτοιο διαψεύδεται τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η ενημέρωση στην αστυνομία έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 για το περιστατικό είπε πως όταν έληξαν οι προσπάθειες ανοζωογόνησης, υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί όταν παρέλαβε τη 16χρονη, δεν ήταν «τεχνικά νεκρή».

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Πρακτικά μηδέν χρόνο. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό, πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν στη ζωή ένα κορίτσι που είχε πεθάνει. Η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ. Δεν έχει δουλειά», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το μπορώ να σας το πω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή. Δεν το συγκάλυψαν και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς. Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι».

Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 16χρονος εξέδωσε και η διοίκηση του νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», η οποία αναφέρει:

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:



Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.



Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.



Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.



Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.



Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.



Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικήςαναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.



Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Τι συνέβη στο Γκάζι

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 01:50 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ένα περιστατικό στο Γκάζι. Έφτασαν στο σημείο σε επτά λεπτά και οι διασώστες βρήκαν τη 16χρονη αναίσθητη και ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στις 02:33 χωρίς σφυγμό και απνοϊκή. Ωστόσο οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το ίδιο βράδυ, το ΕΚΑΒ δέχθηκε άλλες τρεις κλήσεις για ισάριθμα περιστατικά μέθης και λιποθυμίας στην ίδια οδό, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν τα άτομα αυτά που χρειάστηκαν βοήθεια, βρίσκονταν στο ίδιο κλαμπ με τη 16χρονη.

Η παρέα του κοριτσιού κατέθεσε στις αρχές ότι είχε πιει βότκα. Η αστυνομία περιμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης.

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς του κοριτσιού, το οποίο κηδεύτηκε χθες το μεσημέρι σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

