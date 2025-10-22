Γκάζι: Από ανακοπή πέθανε η 16χρονη- 3 ακόμη κλήσεις στο ΕΚΑΒ απ' το σημείο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από ένα κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι, όπου ένα κορίτσι 16 ετών έχασε την ζωή της.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Φως στα ακριβή αίτια θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Γκάζι: Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 16χρονη διασκέδαζε εντός του καταστήματος, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου, αλλά κατάρρευσε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη λίγες ώρες αργότερα στο ΑΤ Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά με την τραγωδία και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές για το συμβάν.

Απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Από το κλαμπ κατασχέθηκαν τα ποτά και τα μπουκάλια για να εξεταστούν εργαστηριακά.

Γκάζι: Ακόμα τρεις κλήσεις στο ΕΚΑΒ την ίδια μέρα

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής το ΕΚΑΒ δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις και παρέλαβε άλλα τρία άτομα, ηλικίας 20 με 26 ετών από το ίδιο σημείο σε κατάσταση μέθης και λιπόθυμα.