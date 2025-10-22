Διονύσης Σαββόπουλος: Η τραγική ειρωνεία με την ημέρα θανάτου του

Ένα ολόκληρο έθνος θρηνεί από το βράδυ της Τρίτης 21η Οκτωβρίου του 2025, την απώλεια του μεγάλου τραγουδοποιού, στιχουργού και ερμηνευτή, Διονύση Σαββόπουλου.

Σε ηλικία 81 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή ο άνθρωπος που καθόρισε την ελληνική μουσική με το έργο του. Η ημέρα του θανάτου του συνδέεται με ένα γεγονός που συνέβη ακριβώς 56 χρόνια πριν και δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο.

Σαν χθες, 21 Οκτωβρίου του 1969, κυκλοφόρησε «Το περιβόλι του τρελού», που αποτελεί τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του Διονύση Σαββόπουλου και έναν από τους εμβληματικότερους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Περιλαμβάνει τραγούδια, όπως «Η θεία Μάνου», «Το περιβόλι«, «Θαλασσογραφία», «Οι πίσω μου σελίδες», «Η Συννεφούλα», «Σαν ρεμπέτικο παλιό», «Είδα την Άννα κάποτε», «Ντιρλαντά», «Τα παιδιά που χάθηκαν» και «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη».

Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Ο σπουδαίος δημιουργός είχε μιλήσει γι’ αυτόν τον δίσκο στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» με αφορμή τα 10 χρόνια από την κυκλοφορία του.

«Το ‘Περιβόλι του τρελού’ το έγραψα στην Ιταλία, ΄68 – ’69. Το στοιχείο που κυβερνά αυτόν τον δίσκο είναι η νοσταλγία. Νοσταλγία όμως για ποιο πράγμα; Για κανένα συγκεκριμένα. Έτσι γενικά, νοσταλγία. Όπως όταν είμαστε άρρωστοι πολύ και νοσταλγούμε, όχι βέβαια τη ζωή που ήμασταν γεροί και άλλο από ρουτίνα δεν ξέραμε, αλλά τη ζωή γενικά, στην πιο καθαρή και υγιή της έννοια.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ιστορικό «Ντιρλαντά» είχε στείλει τον Σαββόπουλο στα δικαστήρια, σε μια αντιδικία με έναν ιδιοκτήτη ψαροκάικων από την Κάλυμνο, ο οποίος ισχυριζόταν πως το κομμάτι ήταν δικό του.

«Εγώ το Ντιρλαντά το θεώρησα δημοτικό άσμα, αρκέστηκα μάλιστα στη γνωμάτευση της Ακαδημίας Αθηνών που συμφωνούσε με την άποψή μου κι έτσι δεν την κυνήγησα την υπόθεση. Ο αντίδικος όμως ήταν πολύ πειστικός με κείνο το ωραίο καπελλάκι του και οι διάδρομοι του δικαστηρίου είχαν γεμίσει από νησιώτικα πλήθη που φώναζαν εναντίον μου εν χορώ σε κάθε ερώτηση και εν τέλει το δικαστήριο με αθώωσε μεν αλλά αποφάσισε ότι το επίμαχο άσμα είναι της αποκλειστικής και πρωτοτύπου εμπνεύσεως του μηνυτού», έλεγε ο Σαββόπουλος για το κομμάτι.

Ένα ακόμη σπουδαίο κομμάτι του άλμπουμ είναι η “Συννεφούλα“, την οποία εμπνεύστηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος από μια ταινία του Τρυφώ και «μια τσαπερδόνα που τον ταλαιπωρούσε εκείνη την περίοδο». Την αποκάλυψη για το πώς επινόησε τα στιχάκια της «Συννεφούλας» έκανε ο ίδιος, μιλώντας στο Mega.

Τέλος, για το κομμάτι «Η θεία Μάνου», ο δημιουργός είχε αποκαλύψει πως ήταν υπαρκτό πρόσωπο, μια επίσης κρατούμενη στη φυλακή, μέλος του ΚΚΕ. Ο τίτλος άλλαξε λόγω της λογοκρισίας. Για λόγους λογοκρισίας επίσης, ο αρχικός στίχος “στην υγρή μας φυλακή” έγινε “στην υγρή μας την αυλή”, ενώ ο αρχικός στίχος “κλαιν ακόμα κι οι φρουροί” έγινε “κλαιν ακόμα κι οι σκληροί”.