Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου…» το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά

Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, στα 81 του χρόνια.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Θυμίζουμε ότι από το 2021 ο Διονύσης Σαββόπουλος έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας.

Πολιτικοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος τον αποχαιρετούν με συγκίνηση, τιμώντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

Το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα έστειλε η Ελευθερία Αρβανιτάκη με την οποία είχε συνεργαστεί πολλές φορές. «Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η ανάρτηση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που επίσης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Διονύση Σαββόπουλο, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσίως με μία συγκλονιστική ανάρτηση.

Όπως εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε, τον θάνατο του μόλις έφτασε στον Καναδά.

«Διονύση μου, καλλιτέχνη μου…

Τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στον Καναδά…

Α-πί-στευ-το…

Τι να πρωτοθυμηθώ;

Τις παραστάσεις μας στην Πλάκα,

τη «Ρεζέρβα», τα τραγούδια της,

το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις,

το «Μυστικό Τοπίο» στο Μέγαρο,

την πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και την τελετή λήξης,

το δημόσιο «ευχαριστώ» σου για τη συναυλία του φορτηγού στην καραντίνα (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα) —

κι ήσουν ο ΜΟΝΟΣ, με θάρρος, απ’ όλο τον καλλιτεχνικό «κόσμο» που πήρε θέση.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή σου,

τις συμβουλές σου,

το τεράστιο χιούμορ σου,

την αστείρευτη εξυπνάδα σου,

το πηγαίο ταλέντο σου,

τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας…

Άφησες τεράστια παρακαταθήκη.

Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου — κόσμημα στην ψυχή μου.

Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω…

ούτως ή άλλως, δεν μου άρεσαν ποτέ οι αποχαιρετισμοί με κόσμο.

Θα ζεις στην καρδιά μου,

σαν το παράπονο στη φράση:

«Εδώ και τώρα…»

Διονύση μου αγαπημένε,

Νιόνιο μου…

Κι έτσι, ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά,

κι εσύ πάντα θα επιστρέφεις — κάθε στιγμή — ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ.

Άδεια μου αγκαλιά…», έγραψε.

Η ανάρτηση της Άλκηστη Πρωτοψάλτη

Κι ο Γιώργος Θεοφάνους θέλησε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο τραγουδοποιό και συνθέτη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, με τους δυο τους καθισμένους σε ένα σαλόνι, να καπνίζουν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους.

«Ευχαριστώ δάσκαλε για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές, όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του '87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν "ζήτω το ελληνικό τραγούδι"», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Θεοφάνους