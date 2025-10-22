Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου» -Το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά

Όσα έγραψαν Πρωτοψάλτη, Αρβανιτάκη, Θεοφάνους για τον σπουδαίο τραγουδοποιό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 08:30 Φοινικούντα: «Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια»
22.10.25 , 08:12 Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου» -Το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά
22.10.25 , 07:51 Καιρός: Νέο διήμερο κακοκαιρίας – Προσοχή για επικίνδυνα φαινόμενα
22.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Οκτωβρίου
22.10.25 , 00:58 Ξυλοδαρμός 26χρονης αστυνομικού: «Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»
22.10.25 , 00:22 Χαλκίδα: Ξεκίνησε Η Δίκη Για Το Κύκλωμα Με Τους Εφοριακούς
22.10.25 , 00:11 Κρήτη: Τριπλή Προσπέραση Νεκροφόρας Πάνω Σε Διπλή Γραμμή
21.10.25 , 23:58 «Τα Φαντάσματα»: Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο;
21.10.25 , 23:40 Διονύσης Σαββόπουλος: Η συνταρακτική εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο
21.10.25 , 23:35 Φάρμα: Ποιος γαλάζιος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
21.10.25 , 23:01 Τρόμος Στο Πικέρμι: Στο Έλεος Των Ληστών Μια Μητέρα Με Δύο Παιδιά
21.10.25 , 23:00 Φάρμα: Γιατί ο Βασίλης έκανε 30 κάμψεις μπροστά σε όλους;
21.10.25 , 22:55 Φάρμα: Ποια ομάδα έδωσε ρεσιτάλ στόχου και πήρε την ασυλία;
21.10.25 , 22:49 Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του
21.10.25 , 22:44 Σαββόπουλος για τη σύζυγό του: «Αν εξόκειλα καμιά φορά, της το ομολόγησα»
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Φοινικούντα: «Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Ξυλοδαρμός 26χρονης αστυνομικού: «Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του
Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου…» το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά
Καιρός: Νέο διήμερο κακοκαιρίας – Προσοχή για επικίνδυνα φαινόμενα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου από τις ειδήσεις της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, στα 81 του χρόνια.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Θυμίζουμε ότι από το 2021 ο Διονύσης Σαββόπουλος έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας.

Πολιτικοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος τον αποχαιρετούν με συγκίνηση, τιμώντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου» -Το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά

Το δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα έστειλε η Ελευθερία Αρβανιτάκη με την οποία είχε συνεργαστεί πολλές φορές. «Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

Η ανάρτηση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που επίσης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Διονύση Σαββόπουλο, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσίως με μία συγκλονιστική ανάρτηση.

Όπως εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε, τον θάνατο του μόλις έφτασε στον Καναδά.

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αντίο ήρωά μου» -Το ελληνικό τραγούδι τον αποχαιρετά

«Διονύση μου, καλλιτέχνη μου…
Τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στον Καναδά…
Α-πί-στευ-το…

Τι να πρωτοθυμηθώ;
Τις παραστάσεις μας στην Πλάκα,
τη «Ρεζέρβα», τα τραγούδια της,
το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις,
το «Μυστικό Τοπίο» στο Μέγαρο,
την πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και την τελετή λήξης,
το δημόσιο «ευχαριστώ» σου για τη συναυλία του φορτηγού στην καραντίνα (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα) —
κι ήσουν ο ΜΟΝΟΣ, με θάρρος, απ’ όλο τον καλλιτεχνικό «κόσμο» που πήρε θέση.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή σου,
τις συμβουλές σου,
το τεράστιο χιούμορ σου,
την αστείρευτη εξυπνάδα σου,
το πηγαίο ταλέντο σου,
τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας…

Άφησες τεράστια παρακαταθήκη.
Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου — κόσμημα στην ψυχή μου.

Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω…
ούτως ή άλλως, δεν μου άρεσαν ποτέ οι αποχαιρετισμοί με κόσμο.
Θα ζεις στην καρδιά μου,
σαν το παράπονο στη φράση:
«Εδώ και τώρα…»

Διονύση μου αγαπημένε,
Νιόνιο μου…

Κι έτσι, ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά,
κι εσύ πάντα θα επιστρέφεις — κάθε στιγμή — ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ.

Άδεια μου αγκαλιά…», έγραψε.

Η ανάρτηση της Άλκηστη Πρωτοψάλτη

Κι ο Γιώργος Θεοφάνους θέλησε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο τραγουδοποιό και συνθέτη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, με τους δυο τους καθισμένους σε ένα σαλόνι, να καπνίζουν και να απολαμβάνουν τον καφέ τους.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η συνταρακτική εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο

«Ευχαριστώ δάσκαλε για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές, όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του '87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν "ζήτω το ελληνικό τραγούδι"», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Θεοφάνους
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top