Η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε: «Θα γίνω καλά και στην πορεία της εκπομπής!»

Κανονικά στο Breakfast@Star η παρουσιάστρια

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Μετά από δύο ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας, η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε κανονικά στο τηλεοπτικό της πόστο στο Breakfast@Star και το πλευρό του Ετεοκλή Παύλου.

Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»

«Είμαι καλύτερα, είμαι αρκετά καλύτερα, όχι τελείως καλά, αλλά θα γίνω καλά και στην πορεία της εκπομπής», απάντησε η παρουσιάστρια στην ερώτηση του συζύγου της.

Μετά από δύο ημέρες η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε στο Breakfast@Star

«Μου λείψατε μωρέ, όλα μου λείπουν, σας βλέπω τώρα και λέω: "εγώ τώρα τι κάνω σπίτι;", αλλά δε γινόταν και διαφορετικά, καταλαβαίνετε ότι για να μείνω σπίτι δεν ήμουν σε θέση να έρθω», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου. 

Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου

Πιο στιλάτη από ποτέ, η Ελένη Χατζίδου στο Breakfast@Star της Τετάρτης

Στη συνέχεια η Λιλή Πυράκη, η Μαίρη Αργυριάδου κι ο Κωνσταντίνος Ντάφλος ευχήθηκαν στην παρουσιάστρια τα «περαστικά» τους, λέγοντας πόσο τους έλειψε αυτές τις δύο ημέρες!

