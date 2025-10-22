Η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε: «Θα γίνω καλά και στην πορεία της εκπομπής!»

Μετά από δύο ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας, η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε κανονικά στο τηλεοπτικό της πόστο στο Breakfast@Star και το πλευρό του Ετεοκλή Παύλου.
Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
«Είμαι καλύτερα, είμαι αρκετά καλύτερα, όχι τελείως καλά, αλλά θα γίνω καλά και στην πορεία της εκπομπής», απάντησε η παρουσιάστρια στην ερώτηση του συζύγου της.
«Μου λείψατε μωρέ, όλα μου λείπουν, σας βλέπω τώρα και λέω: "εγώ τώρα τι κάνω σπίτι;", αλλά δε γινόταν και διαφορετικά, καταλαβαίνετε ότι για να μείνω σπίτι δεν ήμουν σε θέση να έρθω», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.
Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου
Στη συνέχεια η Λιλή Πυράκη, η Μαίρη Αργυριάδου κι ο Κωνσταντίνος Ντάφλος ευχήθηκαν στην παρουσιάστρια τα «περαστικά» τους, λέγοντας πόσο τους έλειψε αυτές τις δύο ημέρες!
