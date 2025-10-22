DEUTZ-FAHR: Τα γεωργικά μηχανήματα πρέπει να είναι ασφαλή

Απέσπασε το Ασημένιο Μετάλλιο στα Agritechnica 2025 Innovation Awards

DEUTZ-FAHR: Τα γεωργικά μηχανήματα πρέπει να είναι ασφαλή
Το TAGS (Tractor Assisted Guidance System) θέτει νέα πρότυπα στην αυτοματοποίηση και την ασφάλεια των γεωργικών μηχανημάτων. Η DEUTZ-FAHR διακρίθηκε με το Ασημένιο Μετάλλιο στην Agritechnica 2025, για το καινοτόμο TAGS (Tractor Assisted Guidance System) – ένα αποφασιστικό βήμα προόδου προς την αυτοματοποίηση και την ασφάλεια τόσο στο δρόμο όσο και στο χωράφι. Το βραβευμένο σύστημα εισάγει προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της γεωργικής εργασίας.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για ομαλούς δρόμους και σταθερές κυκλοφοριακές συνθήκες, το TAGS έχει αναπτυχθεί ειδικά για γεωργική χρήση, προσφέροντας υποστήριξη τόσο στις οδικές μετακινήσεις όσο και στις εργασίες στο χωράφι. Από την πλοήγηση σε στενά αγροτικά μονοπάτια έως την προσαρμογή σε απαιτητικά και ανώμαλα εδάφη, το σύστημα υπερβαίνει τους περιορισμούς των κλασικών αισθητήρων και λογισμικών — και ακριβώς εκεί είναι που η DEUTZ-FAHR κάνει τη διαφορά.

DEUTZ-FAHR
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
