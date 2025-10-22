Δημήτρης Πιατάς: «Η Επίδαυρος είναι ανοιχτή για όλους»

Η Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου με την κάμερα του Breakfast@Star, συνάντησαν έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, τον Δημήτρη Πιατά, στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών 2025.

«Πήρα σήμερα από την Ένωση Κρητικών το βραβείο Ερμηνείας για το 2025. Είναι γιατί βρέθηκα να είμαι σε μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας παρακαλώ... ένας κωμικός σε αρχαία τραγωδία, στην Ανδρομάχη του Ευριπίδη, να παίζω τον Πηλέα και... Πράγματι ήταν μια καλή μου στιγμή και για μένα και για να με βραβεύσουν κάτι συνέβη», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Πώς του φαίνεται όταν παίζει σε αρχαία θέατρα; «Θα ήθελα στη ζωή μου να παίζω μόνο σε αρχαία θέατρα» απάντησε, ενώ αναφέρθηκε και στη συζήτηση αν είναι σωστό να παίζουν ακόμα ηθοποιοί στην Επίδαυρο. «Καταρχάς η Επίδαυρος είναι ανοιχτή για όλον τον κόσμο, να εξηγούμε. Δεν είναι ένας εύκολος χώρος, θέλει σεβασμό. Το να διεκδικήσεις την παρουσία σου εκεί σημαίνει ότι έχεις διανύσει και κάποια χιλιόμετρα καλλιτεχνικά», τόνισε.

Απάντησε και στον αν φέτος του έγινε κάποια τηλεοπτική πρόταση: «Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Όχι, αν υπήρχε κάτι που θα είχε ενδιαφέρον, γιατί όχι; Είμαι καλοδεχούμενος σε οποιαδήποτε πρόταση».

Ο Δημήτρης Πιατάς που πέρυσι συμμετείχε στη σειρά Αρχελάου 5, σχολίασε όσα είπε κι η διεθύντρια προγράμματος, Μαρία Κοζάκου, σε σχέση με την τηλεθέαση: «Νομίζω ότι είπε σωστά. Μια κρατική τηλεόραση δεν ανταγωνίζεται την ιδιωτική τηλεόραση γιατί έχει άλλους σκοπούς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την πληρώνουμε όλοι. Είτε είμαστε ζωντανοί, είτε νεκροί, είτε σε ένα χωριό, είτε έχεις τηλεόραση, είτε δεν έχεις, είναι μέσα στη ΔΕΗ και τα πληρώνεις μέσα στο ρεύμα. Άρα, με κάποιο τρόπο είμαστε συνεταιράκια στην κρατική τηλεόραση. Άρα αυτό που διεκδικούμε από την κρατική τηλεόραση είναι η διαφορετικότητα από τα υπάρχοντα ιδιωτικά. Δεν έχει λόγο να τα παρακολουθεί και να μιμείται, το αντίθετο πρέπει να ανεβάζει το επίπεδο όσο πιο πολύ μπορεί. Αν προκύπτει και μια ακροαματικότητα, καλοδεχούμενη. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός».

