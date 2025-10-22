Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Ζήτησα βοήθεια για να κόψω τις καταχρήσεις»

Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Όσα είχε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον της ΕΡΤ, τον Μάρτιο του 2025

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος εξομολογήθηκε πως έκανε καταχρήσεις στο παρελθόν και χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ για να απεξαρτηθεί.

«Έχω ιστορία με καταχρήσεις, μπορώ να πω ότι παλιότερα έβρισκα διεξόδους έτσι. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία, με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή», είπε ο 43χρονος ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

«Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι δεν πάει καλά, αλλά σκέφτηκα και άλλα πράγματα, ότι μουδιάζω, τι ψάχνω, τι δεν ψάχνω κάνοντας χρήση. Κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό. Πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ και ζήτησα βοήθεια, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου, από τις ελάχιστες φορές που είπα μπράβο στον εαυτό μου», αποκάλυψε.

Σε αντίθεση με άλλους χρήστες δεν ονειρευόμουν έτσι τη ζωή μου. Με μιζέριαζε η σκέψη

«Πάντοτε ήμουν δραστήριος και αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα, δεν ήμουν το ρεμάλι, ήμουν λειτουργικότατος. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη παγίδα. Ήμουν εξαρτημένος. Ήθελα να κάνω κεφάλι κι αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση. Αυτό πάει και κάπου βαθύτερα, για να αντέξω τη ζωή, να αντέξω τους άλλους και τον εαυτό μου. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα», πρόσθεσε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Ο ηθοποιός, ανιψιός της Μαρίας Αλιφέρη, είναι παντρεμένος και μπαμπάς ενός αγοριού, που είναι σήμερα 8 χρόνων. «Το καμπανάκι χτύπησε στην καραντίνα. Άρχισα να κρύβω τη συχνότητα χρήσης από τη γυναίκα μου κι αυτό ήταν καμπανάκι να σταματήσω», συμπλήρωσε.

Όπως περιέγραψε, υπήρξε χρήστης της "διασκέδασης", όμως αυτό που επικράτησε στην ενήλικη ζωή ήταν η χρήση για να τον κατευνάσει και να μπορέσει να κοιμηθεί. «Η δουλειά μου είναι λίγο παράλογη, 21:00 - 00:00 κάθε βράδυ πρέπει να είμαι στο peak της ενέργειας μου. Αυτό έχει μια δυσκολία μετά, να κατέβεις από κει, να έρθεις στα συγκαλά σου και να κοιμηθείς μια ανθρώπινη ώρα. Όμως, πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους να το κάνεις. Αγωνίζομαι με αυτό, πάντα έχω τον νου μου», κατέληξε ο ηθοποιός.

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος συμμετέχει φέτος στη σειρά τη ΕΡΤ «Απαραίτητο φως» και πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στην παράσταση Festen, που σκηνοθετεί ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.