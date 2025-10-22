Light αναψυκτικά: Καταστρέφουν το συκώτι; Τι λένε οι ειδικοί

Η κατανάλωση light αναψυκτικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λιπώδους νόσου του ήπατος, όπως και τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, σύμφωνα με πρόσφατη επίσημη μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο γαστρεντερολογίας UEG Week 2025.

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση ζαχαρούχων, καθώς και light αναψυκτικών, μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο από ηπατικά αίτια.

Η κατανάλωση light αναψυκτικών μπορεί ναι αυξήσει τον κίνδυνο λιπώδους νόσου του ήπατος, σύμφωνα με πρόσφατη επίσημη μελέτη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αναψυκτικά και προβλήματα στο συκώτι - Τι έδειξε η έρευνα

Στην εν λόγω μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο Βερολίνο, συμμετείχαν 123.788 ενήλικοι της βιοτράπεζας UK Biobank, οι οποίοι δεν εμφάνιζαν κάποια ηπατική νόσο στην αρχή της έρευνας. Οι ειδικοί κατέγραψαν τις καθημερινές συνήθειες των ατόμων σε ό,τι αφορούσε την κατανάλωση αναψυκτικών μέσω επαναλαμβανόμενων ερωτηματολογίων τα οποία τους χορηγούσαν.

Βάσει των επίσημων ευρημάτων, οι εθελοντές εκείνοι που έπιναν περισσότερα από 250 γραμμάρια αναψυκτικού την ημέρα (είτε με ζάχαρη είτε light), αντιμετώπιζαν σημαντικά αυξημένους (ηπατικούς) κινδύνους. Συγκεκριμένα, όσοι κατανάλωναν light αναψυκτικά διέτρεχαν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, αφού παρατηρήθηκε αύξηση κατά 60% των πιθανοτήτων εμφάνισης μεταβολικής δυσλειτουργικής στεατικής ηπατικής νόσου (MASLD) σε όσους έπιναν light αναψυκτικά και κατά 50% σε όσους κατανάλωναν ζαχαρούχα.

Στα 10,3 έτη παρακολούθησης, 1.178 άτομα παρουσίασαν MASLD και 108 απεβίωσαν από προβλήματα που σχετίζονταν με το ήπαρ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ενώ τα αναψυκτικά με ζάχαρη δεν έδειξε να σχετίζονται σημαντικά με τη θνητότητα λόγω ηπατικών παθήσεων, η κατανάλωση light αναψυκτικών φάνηκε να έχει ισχυρή σύνδεση με αυτή.

Παρ' όλα αυτά, τόσο τα ζαχαρούχα όσο και τα light αναψυκτικά απεδείχθη ότι συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα συσσώρευσης λίπους στο συκώτι.

Τι είναι η δυσλειτουργική στεατική ηπατική νόσος MASLD

Η MASLD, η οποία έως πρόσφατα ονομαζόταν «μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος», αφορά στη συσσώρευση περιττού λίπους στο συκώτι. Μακροπρόθεσμα η κατάσταση αυτή μπορεί να πυροδοτήσει φλεγμονή (ηπατίτιδα) και να εκδηλωθεί με συμπτώματα όπως:

πόνοι στην κοιλιακή χώρα

κόπωση

απώλεια της όρεξης.

Η MASDL αποτελεί την πιο κοινή χρόνια ηπατική πάθηση παγκοσμίως, πλήττοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του πληθυσμού, ενώ μετατρέπεται ταχέως σε κύρια αιτία θανάτου από ηπατικά αίτια.

Όπως δήλωσε ο Λίχε Λιου, κύριος συγγραφέας της μελέτης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο MD Anderson Κέντρο για τον Καρκίνο στο Χιούστον του Τέξας: «Τα αναψυκτικά με ζάχαρη έχουν μπει εδώ και καιρό κάτω από το μικροσκόπιο ενώ οι ‘διαιτητικές’ εναλλακτικές τους θεωρούνται συχνά ως μια πιο υγιεινή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, τόσο τα αναψυκτικά με ζάχαρη όσο και τα light αναψυκτικά καταναλώνονται ευρέως και οι επιδράσεις τους στην υγεία του ήπατος δεν έχουν γίνει καλά κατανοητές».

Κίνδυνος ακόμη και με ένα κουτάκι light αναψυκτικού την ημέρα

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ερευνητής δρ Λιου: «Η μελέτη μάς έδειξε πως τα light αναψυκτικά φάνηκε να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο MASLD ακόμη και μετά από μέτρια κατανάλωση που αντιστοιχούσε σε ένα κουτάκι αναψυκτικού την ημέρα. Τα ευρήματα αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση την κοινή πεποίθηση ότι τα αναψυκτικά διαίτης είναι αβλαβή και υπογραμμίζουν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο τους στη διατροφή και στην υγεία του ήπατος, με δεδομένο μάλιστα ότι η MASLD αναδύεται ως σημαντική απειλή για την υγεία του παγκόσμιου πληθυσμού».

Υπογραμμίζοντας ότι: «Η πιο ασφαλής προσέγγιση είναι ο περιορισμός τόσο των αναψυκτικών με ζάχαρη όσο και εκείνων με τεχνητά γλυκαντικά. Το νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή, καθώς βοηθά τον μεταβολισμό και προλαμβάνει τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ, ενώ παράλληλα ενυδατώνει το σώμα».