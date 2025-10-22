Φοινικούντα: «Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι δύο συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι στην σκοτεινή αυτή υπόθεση εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία προκύπτουν από την απολογία του 22χρονου φερόμενου ως ηθικού αυτουργού του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο νεαρός περιέγραψε με λεπτομέρεια την απόπειρα που είχε διαπράξει ο ίδιος στις αρχές Σεπτεμβρίου σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έξω από το σπίτι του.

Φέρεται να είπε πως είχε στόχο να πάρει χρήματα και να εκβιάσει το θύμα. Εκείνη τη μέρα κρύφτηκε σε κάτι θάμνους κι όταν ο 68χρονος έφτασε, τον πλησίασε και τον απείλησε με το αεροβόλο, απαιτώντας να του δώσει τα χρήματα που είχε πάνω του. Του είπε, μάλιστα, ότι αν δεν το κάνει θα αποκαλύψει συγκεκριμένες πράξεις του. Το θύμα αντέδρασε κι εκείνος τράπηκε σε φυγή, χωρίς τελικά να πάρει χρήματα.

«Έβγαλα το αεροβόλο για να τρομάξει και του είπα να μου δώσει ό,τι λεφτά έχει πάνω του, αλλιώς θα διέδιδα σε όλους ότι πειράζει σεξουαλικώς αγοράκια», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να είπε πως ο 68χρονος προσπάθησε να τον απωθήσει με μια μπλούζα και τότε εκείνος πάτησε τη σκανδάλη και τον πέτυχε στον ώμο. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, γύρισε στην Αθήνα και όπως φέρεται να είπε, επειδή ήταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, άρχισε να εκδίδεται.

Φοινικούντα: Η γνωριμία του με τον ανιψιό

Στην απολογία του φέρεται να αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον ανιψιό του 68χρονου.

Φέρεται να είπε πως το 2022 που εργαζόταν σε ένα μπαρ στο Κολωνάκι, γνώρισε τον ανιψιό, ο οποίος είχε πάει ως θαμώνας στο μαγαζί δύο με τρεις φορές. Αναφέρθηκε στα ακριβά αυτοκίνητα που οδηγούσε και τα ακριβά ρούχα που φορούσε και φέρεται να του ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κάμπινγκ. Εκείνος δέχθηκε και ο 22χρονος πήγε στη Φοινικούντα.

Όπως φέρεται να είπε, το τρίτο βράδυ της παραμονής του εκεί, προσέγγισε τη σκηνή του ένας ηλικιωμένος, που του συστήθηκε ως ο ιδιοκτήτης. Μπήκε στη σκηνή του κι εκεί ήρθαν σε σεξουαλική επαφή παρά τη θέλησή του.

Ο 22χρονος φέρεται να είπε επίσης πως άρχισε να του φωνάζει και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία. Ο 68χρονος έβγαλε από την τσέπη του ένα πάκο λεφτά, του πέταξε δύο χαρτονομίσματα των 200 ευρώ και του είπε να μη μιλήσει γι’ αυτό που συνέβη.

Ο νεαρός, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, συνέχισε να του φωνάζει ότι θα τα πει όλα και τότε ο 68χρονος φέρεται να του είπε ότι δεν πρόκειται να τον πιστέψει κανείς.

Το επόμενο πρωί επέστρεψε στην Αθήνα και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να κάνει χρήση κοκαΐνης, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό που είχε συμβεί.

Ο 22χρονος φέρεται να είπε ότι δεν ξεπέρασε ποτέ την κακοποίησή του και σε συνδυασμό με τις οικογενειακές δυσκολίες που περνούσε αποφάσισε να μετακομίσει και να φύγει από το πατρικό του. Δεν είχε χρήματα, δεν ήξερε τι να κάνει και τότε θυμήθηκε, όπως φέρεται να είπε στην ανακρίτρια, ότι ο 68χρονος είχε πολλά χρήματα, οπότε σκέφτηκε να τον εκβιάσει.