DS N°8: Η νέα 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα

Το να ταξιδεύεις αρκετά με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να ανησυχείς για την αυτονομία ή τη φόρτιση, είναι ένα βασικό στοιχείο που δείχνει τη φιλοδοξία της DS Automobiles να ενσαρκώσει την Τέχνη του Ταξιδιού. Σε διάφορες διαδρομές από 450 χλμ. έως περισσότερα από 500 χλμ., το DS N°8 έχει αποδείξει την πραγματική του ικανότητα να διανύει μεγάλες αποστάσεις σε μεγάλους ευρωπαϊκούς δρόμους χωρίς να χρειάζεται φόρτιση. Στον αυτοκινητόδρομο, σε πραγματικές συνθήκες, το DS N°8 έχει ανταποκριθεί έξοχα στην πρόκληση της ηλεκτρικής μετακίνησης μεγάλων αποστάσεων, καθιστώντας δυνατή τη στάση μόνο όταν το αποφασίσετε και όχι όταν είστε αναγκασμένοι.

Δοκιμές πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη

Για να αποδείξει την αξιοπιστία της αυτονομίας του DS N°8, η DS Automobiles πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι διαδρομές, που πραγματοποιήθηκαν με νόμιμες ταχύτητες σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης και αυτοκινητόδρομους, κατέστησαν δυνατή την αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης του αυτοκινήτου.

Για την απεικόνιση αυτής της προσέγγισης επιλέχθηκαν τέσσερις τυπικές διαδρομές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες αυτοκινητόδρομου (συνήθως 120 έως 130 χλμ./ώρα ανάλογα με τη χώρα):

⦁ Παρίσι – Λυών (Γαλλία): 450 χλμ., 10% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 60 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό,

⦁ Μόναχο – Κόμπλεντς (Γερμανία): 506 χλμ., 10% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 56 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της αυτονομίας παρά την ελαφρώς μεγαλύτερη απόσταση,

⦁ Μαδρίτη – Ντένια (Ισπανία): 470 χλμ., 20% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 128 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία, επιδεικνύοντας αυξημένη απόδοση σε ευνοϊκές συνθήκες οδήγησης,

⦁ Melfi – Νέρα Μοντόρο (Ιταλία): 450 χλμ., 28% κατάσταση φόρτισης (SOC) και 195 χλμ. υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό, που απεικονίζει ειδικά βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ικανότητα του DS N°8 να διατηρεί με άνεση αυτονομία 500 χλμ. σε ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο, προσαρμοζόμενο στα ποικίλα προφίλ του δρόμου και στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Όλες οι διαδρομές ολοκληρώθηκαν με την μπαταρία αρχικά φορτισμένη στο 100%, χωρίς καμία φόρτιση καθ' οδόν, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της αυτονομίας του DS N°8. Αυτές οι διαδρομές καταδεικνύουν όχι μόνο την αξιοπιστία του συνδυασμένου κύκλου WLTP (750 χλμ.), αλλά πάνω απ' όλα την πραγματική ικανότητα του οχήματος να διανύει 500 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο υπό διάφορες συνθήκες – μια υπόσχεση που επιβεβαιώνεται πλέον από την εμπειρία στον δρόμο.

Για μεγαλύτερες διαδρομές, το DS N°8 επιτρέπει την ανάκτηση έως και 200 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά σε σημείο φόρτισης 160 kW ή περισσότερο. Το σύστημα EV routing στο αυτοκίνητο προβλέπει στάσεις και προετοιμάζει το αυτοκίνητο και την μπαταρία για επαναφόρτιση, μειώνοντας το ψυχικό φορτίο του οδηγού. Μια ομαλή και γαλήνια εμπειρία στην υπηρεσία της Τέχνης του Ταξιδιού από την DS Automobiles.

Η γαλλική μηχανική στον πυρήνα της αποδοτικότητας

Το DS N°8 διαθέτει σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο αναπτύχθηκε στη Γαλλία, με ηλεκτροκινητήρα που ανέπτυξε η Emotors και συναρμολογείται στο Trémery (περιοχή Grand Est 57) και μπαταρία "Long Range" σχεδιασμένη από την ACC που παράγεται στο gigafactory του Billy-Berclau (62, περιοχή Pas-De-Calais), δύο εξαρτήματα που προέρχονται από τη γαλλική βιομηχανική τεχνογνωσία και συμβάλλουν στην εξαιρετική ενεργειακή του απόδοση. Και στις δύο εταιρείες βασικός μέτοχος είναι η Stellantis.

Η κορυφαία απόδοση ενισχύθηκε από την ενδελεχή εργασία στην αεροδυναμική, από το στάδιο του σχεδιασμού, καθιστώντας δυνατή τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα και τη μείωση της αντίστασης, προκειμένου να επιτευχθεί ρεκόρ Cd 0,24 και CdA 0,63 (παρά την μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 15,5 εκ).

