Κομψές εμφανίσεις σε event - Τι φόρεσαν Οικονομάκου, Τσιμτσιλή, Καραβάτου

Κομψές εμφανίσεις σε event
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι γιόρτασαν τα 50 χρόνια λειτουργίας χώρου εκδηλώσεων στην Πολιτεία. Σε event που πραγματοποιήθηκε  την προηγούμενη εβδομάδα ξεχωρίσαμε μερικές από τις κομψές εμφανίσεις των κυριών που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. 

Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia

Αθηνά Οικονομάκου, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καραβάτου εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές. 

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε κουστούμι animal print σε απόχρωση majenta με μαύρες λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με λευκό top που είχε μαύρα πουά σε σχήμα καρδιάς. 

Αθηνά Οικονομάκου/ studio panoulis

Αθηνά Οικονομάκου/ studio panoulis

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας λευκό μεσάτο midi φόρεμα με μακρύ μανίκι.

Kώστας Δροσόπουλος - Σταματίνα Τσιμτσιλή/ studio panoulis

Kώστας Δροσόπουλος - Σταματίνα Τσιμτσιλή/ studio panoulis

Total black επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου, με flare παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο leather σακάκι.

Κατερίνα Καραβάτου/ studio panoulis

Κατερίνα Καραβάτου/ studio panoulis

Εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς ήταν επίσης η Μαριέττα Δροσοπούλου και η Όλγα Λαφαζάνη. 

Μαριέττα Δροσοπούλου/ studio panoulis

Μαριέττα Δροσοπούλου/ studio panoulis

Όλγα Λαφαζάνη - Σταματίνα Τσιμτσιλή/ studio panoulis

Όλγα Λαφαζάνη - Σταματίνα Τσιμτσιλή/ studio panoulis

 Στο event παραβρέθηκαν επίσης ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Ματίνα Παγώνη, η Κατερίνα Μονογυιού, η Χριστίνα Λαμπίρη, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βίκτωρας Μητρόπουλος με την κόρη του και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με τη συνοδό του. 

Νίκος Χατζηνικολάου/ studio panoulis

Νίκος Χατζηνικολάου/ studio panoulis

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με τη συνοδό του/ studio panoulis

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με τη συνοδό του/ studio panoulis
