Κομψές εμφανίσεις σε event - Τι φόρεσαν Οικονομάκου, Τσιμτσιλή, Καραβάτου

Πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι γιόρτασαν τα 50 χρόνια λειτουργίας χώρου εκδηλώσεων στην Πολιτεία. Σε event που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ξεχωρίσαμε μερικές από τις κομψές εμφανίσεις των κυριών που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός.

Αθηνά Οικονομάκου, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καραβάτου εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε κουστούμι animal print σε απόχρωση majenta με μαύρες λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με λευκό top που είχε μαύρα πουά σε σχήμα καρδιάς.

Αθηνά Οικονομάκου/ studio panoulis

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας λευκό μεσάτο midi φόρεμα με μακρύ μανίκι.

Kώστας Δροσόπουλος - Σταματίνα Τσιμτσιλή/ studio panoulis

Total black επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου, με flare παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο leather σακάκι.

Κατερίνα Καραβάτου/ studio panoulis

Εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς ήταν επίσης η Μαριέττα Δροσοπούλου και η Όλγα Λαφαζάνη.

Μαριέττα Δροσοπούλου/ studio panoulis

Όλγα Λαφαζάνη - Σταματίνα Τσιμτσιλή/ studio panoulis

Στο event παραβρέθηκαν επίσης ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Ματίνα Παγώνη, η Κατερίνα Μονογυιού, η Χριστίνα Λαμπίρη, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Βίκτωρας Μητρόπουλος με την κόρη του και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με τη συνοδό του.

Νίκος Χατζηνικολάου/ studio panoulis

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με τη συνοδό του/ studio panoulis