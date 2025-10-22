Το μοναδικό ζεϊμπέκικο του Αντύπα υπό την ερμηνεία της Κέλλυς Κελεκίδου

Με αυτό το χιουμοριστικό βιντεάκι, ο Αντύπας κι η Κέλλυ Κελεκίδου ανακοίνωσαν το περασμένο καλοκαίρι τη συνεργασία τους

Το να πείσεις τον Αντύπα να χορέψει ζεϊμπέκικο δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε και μια συνηθισμένη εικόνα, αλλά η Κέλλυ Κελεκίδου το κατάφερε, ξεσηκώνοντάς τον με την ερμηνεία της!

Ο Αντύπας χόρεψε το κλασικό ζείμπέκικο Δε θέλω τέτοιους φίλους, που ερμήνευσε η Κέλλυ Κελεκίδου /Φωτογραφία TikTok

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, κατά την διάρκεια των ντουέτων τους στο Scorpios Studio στη Θεσσαλονίκη, όπου προκαλούν το αδιαχώρητο κόσμου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακούγοντάς τη να ερμηνεύει το Δε θέλω τέτοιους φίλους, του άρεσε τόσο πολύ, κι όπως δεν τον έχει ξαναδεί ο κόσμος, επιδόθηκε σε ένα μοναδικό ζεϊμπέκικο, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλων! Αγκαλιάζοντας και φιλώντας την Κέλλυ, πριν επιδοθεί στον χορό του, αποδεικνύοντας το πόσο πολύ έχει ταιριάξει η χημεία τους, διανύοντας την καλύτερη καλλιτεχνική τους σύμπραξη!

Η χημεία του Αντύπα και της Κέλλυς Κελεκίδου είναι αδιαμφισβήτητη! /Φωτογραφία TikTok

«Μερικές στιγμές δε χρειάζονται λόγια. Εγώ τραγουδάω κι ο Αντύπας χορεύει ζεϊμπέκικο. Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές» έγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου, στα social media, θέλοντας να μοιραστεί αυτή τη μοναδική στιγμή που βίωσε, και με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Κέλλυ Κελεκίδου στο TikTok