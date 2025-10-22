Διακόσμηση Σαλονιού: Οικονομικές προτάσεις για έναν «ζεστό» καναπέ

Tώρα που έχει μπει το Φθινόπωρο και έχουν αρχίσει και οι βροχές όλοι θα θέλαμε να νιώσουμε στο σπίτι μας τη θαλπωρή και τη ζεστασιά χωρίς να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Μία καλή ιδέα που πρότεινε στους τηλεθεατές της ΕΡΤ “Νωρίς Νωρίς” η Θεοδοσία Μαρκοπούλου, σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων είναι βάλεις αποξηραμένα λουλούδια σε ένα βάζο.

Αποξηραμένα λουλούδια

1. Προτιμήστε αποξηραμένα λουλούδια και ταπετσαρίες

Αν όμως δεν θέλεις να βάψεις τον τοίχο σου υπάρχουν και άλλοι τρόποι.

Χαλιά και μαξιλάρες

2 Βάλτε χαλιά

Εκτός του ότι ζεσταίνουν τον χώρο μας κάνουν να νιώθουμε “πιο ζεστά” και μόνο βλέποντάς τα. Μία καλή ιδέα είναι τα κρεμ χρώματα. Δεν είναι ανάγκη να το βάλουμε σε όλο το σπίτι αλλά και πιο μικρά κομμάτια σε διάφορες γωνιές. Το χρώματα της φύσης μας εμπνέουν.

3 Κουρτίνες

Αν δεν θέλουμε να βάλουμε ολόκληρες μπορούμε να πάρουμε λίγο ύφασμα και μπορούμε να βάλουμε μόνο μία πλαϊνή. Η έξτρα κουρκίνα δεν είναι ανάγκη να είναι ίδιου υφάσματος με την καλοκαιρινή κουρτίνα.

4. Μαξιλάρια και κουβέρτες

Απαραίτητα αξεσουάρ που προσδίδουν ζεστασιά είναι οι κουβέρτες οι πλεκτές, τα μαξιλάρια και τα ριχτάρια.