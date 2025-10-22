Μία συνταγή για τις κρύες μέρες του χειμώνα έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έφτιαξε μία λαχταριστή βελουτέ σούπα κολοκύθας με σαντιγί σκόρδου και έδειξε βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Για τη σούπα

• 800 γρ. κολοκύθα,

• 1 καρότο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο

• ½ κ.γ. θυμάρι

• 500 ml ζωμό λαχανικών

• Αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για τη σαντιγί σκόρδου–θυμάρι

• 150 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο

• 1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

Για το προσούτο

• 4 φέτες προσούτο



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ψήσιμο λαχανικών

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 190°C αέρα. 2. Απλώνεις σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί την κολοκύθα, το καρότο, το κρεμμύδι και τις σκελίδες σκόρδου. 3. Περιχύνεις με το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνεις και πασπαλίζεις με θυμάρι. 4. Ψήνεις για 35–40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά. 2. Πολτοποίηση & τελείωμα σούπας 1. Αφαιρείς το σκόρδο από τη φλούδα. 2. Μεταφέρεις τα ψημένα λαχανικά σε μπλέντερ. 3. Προσθέτεις λίγο ζωμό λαχανικών και χτυπάς μέχρι να γίνουν βελούδινα. 4. Αν χρειαστεί, προσθέτεις επιπλέον ζωμό μέχρι να πετύχεις τη σύσταση που θέλεις (ούτε πολύ ρευστή, ούτε πηχτή). 5. Δοκιμάζεις και διορθώνεις γεύση με αλάτι και πιπέρι. 6. (Προαιρετικά) Περνάς τη σούπα από σίτα για πιο λείο αποτέλεσμα. 3. Σαντιγί σκόρδου–θυμάρι 1. Ζεσταίνεις τη μισή ποσότητα κρέμας γάλακτος με το σκόρδο και το θυμάρι (όχι βρασμό). 2. Αφήνεις να τραβήξει άρωμα για 10–15 λεπτά και σουρώνεις. 3. Ανακατεύεις με την υπόλοιπη (κρύα) κρέμα και τη χτυπάς με μίξερ χειρός μέχρι να γίνει αφράτη, ελαφριά σαντιγί. 4. Αλατοπιπερώνεις ελαφρά. 4. Τραγανό προσούτο 1. Στρώνεις τις φέτες προσούτο σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. 2. Ψήνεις στους 180°C για 10–12 λεπτά, μέχρι να στεγνώσουν και να γίνουν τραγανές. 3. Τις αφήνεις να κρυώσουν και τις σπας σε μικρά κομμάτια.

