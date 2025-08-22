Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!

Τη μεγάλη αγάπη του κόσμου, κέρδισε η επιθυμία κι η σκέψη της Κέλλυς Κελεκίδου, να επαναφέρει στο σήμερα, με νέα πνοή, μερικές από τις μεγαλύτερες, διαχρονικές επιτυχίες της!
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί στη μουσική σκηνή, διανύοντας την πιο δημιουργική καλλιτεχνική της περίοδο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον ταλαντούχο Ayman, παρουσίασε ένα εκρηκτικό Summer Medley, που κυριολεκτικά σάρωσε, με εκατοντάδες χιλιάδες viewς στο YouTube, αλλά και πολλά εκατομμύρια προβολές στο TikTok και στα social media της γενικότερα.
@kellykelekidouofficial Μέσα στην τρέλα της καθημερινότητας εμείς συνεχίζουμε…Μια κρυφή ματιά από τα backstage… γιατί κάτι πολύ δυνατό έρχεται αυτόν τον μήνα! Ένα medley με παλιά μου τραγούδια που τα φέρνουμε στο σήμερα, με ρυθμό, με ψυχή, και… για χορό μέχρι τελικής πτώσης! Μαζί με τον μοναδικό @AYMAN OSMAN το χορεύουμε πρώτοι εμείς κι εσείς ετοιμαστείτε γιατί το φετινό καλοκαίρι θα γίνει μπούρου-μπούρου και παραπάνω! Την παραγωγάρα ανέλαβαν οι @teotzimas.prod & @Paris Kalpos και σας υποσχόμαστε… δε θα μείνει κανείς καθιστός! Έρχεται… πολύ σύντομα!Σας αγαπώ ❤️ πολύ #Backstage#Backstageλ#MedleyΚαλοκαιριούl#KellyKelleo #paris #Aymanαίρι#Καλοκαίρι2025έ#ΠαλιόΜεΝέοΉχοψ#ΘαΤοΧορέψουμεπ#ΜπούρουΜπούρουύ#ΈρχεταιΣύντομαυθμό#TikTokMusica #for #foryou #foryoupage❤️❤️ #fy#fyp #fyp#trendingsong #trendingvideo #trending #tiktokgr #tiktokmusicgreece #sevgaziakiro#sethelometrela #sigkentrosou @Marina Kelekidou @Vaso Nakopoulou @roula mandelou S/T @Marios Iosif @Dannys Ntarlas #babis#dimitris ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou
Το Σε Βγάζω Άκυρο, το Συγκεντρώσου, το Σε Θέλω με Τρέλα, με σπουδαίες υπογραφές σε μουσική και στίχους, που έχουν αφήσει μουσική ιστορία, απογειώνονται εκ νέου από τη φωνή της Κέλλυς μαζί με τον Ayman, σε παραγωγή του Teo Tzimas και του Paris Kalpos και σε σκηνοθεσία του Danny Darlas. Tο αποτέλεσμα; Άκρως ρυθμικό, χορευτικό κι εκρηκτικό.
Μέσα σε χρόνο dt, το Summer Medley της Κέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman, κατάφερε να προκαλέσει φρενίτιδα στα social media και το TikTok, με τα βίντεο που ανέβαζε στo προφίλ της, να ξεπερνάνε συνολικά τα δέκα εκατομμύρια προβολές, με τον κόσμο, να το ψηφίζει φανατικά και να το ακούει ξανά και ξανά.
Αυτό ωστόσο συνέβη και με το νέο της τραγούδι, με τίτλο Μ’ Αγαπάς, Σ’ Αγαπώ, σε μουσική και στίχους του Teo Tzimas, που κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες από την Panik Platinum, και που από το πρώτο κιόλας άκουσμά του, μας συνεπαίρνει με το νησιώτικο ρυθμό του, και μας ταξιδεύει στα νησιά μας κι όχι μόνο.
Η Κέλλυ Κελεκίδου, έχοντας στο πλευρό της μια πολύ δυνατή ομάδα, ετοιμάζει πολλά νέα μουσικά πράγματα, που θα συζητηθούν, ενώ το summer tour της ανά την Ελλάδα, μήνες τώρα, έχει στεφθεί με απόλυτη sold out επιτυχία!