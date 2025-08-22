Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!

Έρχονται πολλά ... νέα μουσικά "πράγματα" από την δημοφιλή ερμηνεύτρια!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.08.25 , 20:26 Ο Greenwood πλακώθηκε από τη γουρούνα - Τα νεότερα για την υγεία του
22.08.25 , 20:25 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Απόλυτα υγιής και με τη βούλα»
22.08.25 , 19:53 Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
22.08.25 , 19:20 Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
22.08.25 , 19:11 Ford Performance: Τα τελευταία αντίτυπα του εμβληματικού GT Mk IV
22.08.25 , 18:48 Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
22.08.25 , 18:40 25 χώρες καλούν το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό για τους εποικισμούς
22.08.25 , 18:28 Επιστροφή ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
22.08.25 , 18:05 Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
22.08.25 , 17:42 Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!
22.08.25 , 17:23 Ιταλία: Σύζυγοι διακινούσαν τις φωτογραφίες των ανυποψίαστων γυναικών τους
22.08.25 , 17:14 Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του
22.08.25 , 16:58 Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
22.08.25 , 16:25 Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
22.08.25 , 15:10 Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του
Κρατερός Κατσούλης: Η ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
Δανάη Παππά: Είναι το απόλυτο birthday girl! Τα πόσα έκλεισε η ηθοποιός;
Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για τη Χριστίνα Μπόμπα - Τι συνέβη;
Δήμητρα Παπαδήμα: Στα 62 της με κορμί που ζηλεύουν 20άρες!
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι!
«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!
Μελίνα Νικολαΐδη: Ποζάρει στην παραλία φορώντας κόκκινο μπικίνι!
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Kelly Kelekidou Feat. Ayman - SUMMER MEDLEY
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη μεγάλη αγάπη του κόσμου, κέρδισε η επιθυμία κι η σκέψη της Κέλλυς Κελεκίδου, να επαναφέρει στο σήμερα, με νέα πνοή, μερικές από τις μεγαλύτερες, διαχρονικές επιτυχίες της!

Κέλλυ Κελεκίδου: «Aνέβασα υψηλό πυρετό - Ήταν λοίμωξη του νεφρού»

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί στη μουσική σκηνή, διανύοντας την πιο δημιουργική καλλιτεχνική της περίοδο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον ταλαντούχο Ayman, παρουσίασε ένα εκρηκτικό Summer Medley, που κυριολεκτικά σάρωσε, με εκατοντάδες χιλιάδες viewς στο YouTube, αλλά και πολλά εκατομμύρια προβολές στο TikTok και στα social media της γενικότερα.

@kellykelekidouofficial Μέσα στην τρέλα της καθημερινότητας εμείς συνεχίζουμε…Μια κρυφή ματιά από τα backstage… γιατί κάτι πολύ δυνατό έρχεται αυτόν τον μήνα! Ένα medley με παλιά μου τραγούδια που τα φέρνουμε στο σήμερα, με ρυθμό, με ψυχή, και… για χορό μέχρι τελικής πτώσης! Μαζί με τον μοναδικό @AYMAN OSMAN το χορεύουμε πρώτοι εμείς κι εσείς ετοιμαστείτε γιατί το φετινό καλοκαίρι θα γίνει μπούρου-μπούρου και παραπάνω! Την παραγωγάρα ανέλαβαν οι @teotzimas.prod & @Paris Kalpos και σας υποσχόμαστε… δε θα μείνει κανείς καθιστός! Έρχεται… πολύ σύντομα!Σας αγαπώ ❤️ πολύ #Backstage#Backstageλ#MedleyΚαλοκαιριούl#KellyKelleo #paris #Aymanαίρι#Καλοκαίρι2025έ#ΠαλιόΜεΝέοΉχοψ#ΘαΤοΧορέψουμεπ#ΜπούρουΜπούρουύ#ΈρχεταιΣύντομαυθμό#TikTokMusica #for #foryou #foryoupage❤️❤️ #fy#fyp #fyp#trendingsong #trendingvideo #trending #tiktokgr #tiktokmusicgreece #sevgaziakiro#sethelometrela #sigkentrosou @Marina Kelekidou @Vaso Nakopoulou @roula mandelou S/T @Marios Iosif @Dannys Ntarlas #babis#dimitris ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou

Δείτε το βίντεο της Kέλλυς Κελεκίδου στο TikTok

Το Σε Βγάζω Άκυρο, το Συγκεντρώσου, το Σε Θέλω με Τρέλα, με σπουδαίες υπογραφές σε μουσική και στίχους, που έχουν αφήσει μουσική ιστορία, απογειώνονται εκ νέου από τη φωνή της Κέλλυς μαζί με τον Ayman, σε παραγωγή του Teo Tzimas και του Paris Kalpos και σε σκηνοθεσία του Danny Darlas. Tο αποτέλεσμα; Άκρως ρυθμικό, χορευτικό κι εκρηκτικό.

Μέσα σε χρόνο dt, το Summer Medley της Κέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman, κατάφερε να προκαλέσει φρενίτιδα στα social media και το TikTok, με τα βίντεο που ανέβαζε στo προφίλ της, να ξεπερνάνε συνολικά τα δέκα εκατομμύρια προβολές, με τον κόσμο, να το ψηφίζει φανατικά και να το ακούει ξανά και ξανά.

Το Summer Medley της Kέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman έγινε viral στο TikTok!

Αυτό ωστόσο συνέβη και με το νέο της τραγούδι, με τίτλο Μ’ Αγαπάς, Σ’  Αγαπώ, σε μουσική και στίχους του Teo Tzimas, που κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες από την Panik Platinum, και που από το πρώτο κιόλας άκουσμά του, μας συνεπαίρνει με το νησιώτικο ρυθμό του, και μας ταξιδεύει στα νησιά μας κι όχι μόνο.

Κελεκίδου: Η αποκάλυψη για τον γιο της και η απάντηση στις φήμες χωρισμού

Η Κέλλυ Κελεκίδου, έχοντας στο πλευρό της μια πολύ δυνατή ομάδα, ετοιμάζει πολλά νέα μουσικά πράγματα, που θα συζητηθούν, ενώ το summer tour της ανά την Ελλάδα, μήνες τώρα, έχει στεφθεί με απόλυτη sold out επιτυχία!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
 |
AYMAN
 |
SUMMER MEDLEY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top