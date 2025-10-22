Τρίκαλα: Έπνιγε τη μητέρα του μέχρι να πεθάνει - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Τι λένε συγγενείς του 18χρονου για τη μητροκτονία στα Τρίκαλα / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο 18χρονος έσφιγγε με πετσέτα τον λαιμό της μητέρας του μέχρι να ξεψυχήσει, όπως φαίνεται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης στην 54χρονη.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, μετά από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και τη σφίγγε για αρκετά λεπτά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ίχνη αίματος στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πίεσης που ασκήθηκε, δείχνοντας πως ο νεαρός χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη μέχρι να επιφέρει τον θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα, από την ιατροδικαστική προέκυψε και η ώρα θανάτου, η οποία τοποθετείται λίγα μόλις λεπτά πριν το τηλεφώνημα του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Τρίκαλα: «Δεν ήθελαν να πηγαίνουν στη μάνα τους και να βλέπουν ό,τι έβλεπαν»

Ο 18χρονος που ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, υποστήριξε ότι είχε σκεφτεί και στο παρελθόν να σκοτώσει τη μητέρα του.

Όπως ισχυρίστηκε, τη θεωρούσε υπεύθυνη για τον χωρισμό των γονιών τους πριν 10 χρόνια, για τον οποίο δεχόταν bullying στο σχολείο.

«Η μητέρα μου είχε πολλούς συντρόφους και αυτό με ενοχλούσε. Δε με πρόσεχε, με αγνοούσε και με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», ανέφερε ακόμα.

Τον ισχυρισμό αυτό επιβεβαίωσαν και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του 18χρονου. Ο παππούς του, μιλώντας με δάκρυα στη μάτια στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» δήλωσε πως ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, το οποίο δεν ήθελε να επισκέπτεται τη μητέρα του, η οποία τα παραμελούσε όταν ήταν μικρά.

«Δεν ήθελαν να πηγαίνουν στη μάνα τους και να βλέπουν ό,τι έβλεπαν. Τα παραμελούσε, γι΄αυτό και τα παιδιά ζήτησαν να μείνουν με τον πατέρα τους. Δεν τα πρόσεχε, δεν τους μαγείρευε. Τους έφτιαχνε ένα σάντουιτς και τους έλεγε ότι με αυτό θα περάσουν όλη την ημέρα», είπε ο παππούς.

