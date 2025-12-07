Δημήτρης Παπανώτας σε ΑΝΤ1: «Να προσέχετε όταν σχολιάζετε τι έχω πει»

Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας το πρωί της Κυριακής, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του γύρω από το σχόλιο για τον Αντώνη Λουδάρο μέσα από το Happy Day.

Ο δημοσιογράφος του Alpha ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον ίδιο και τη δήλωσή του χθες, ζητώντας εξηγήσεις από την ομήγυρη.

«Εγώ τον κύριο Λουδάρο τον θεωρώ έναν πολύ καλό ηθοποιό και ένα πολύ καλό παιδί και του αξίζουν τα καλύτερα. Εγώ είπα ότι στο πιο βαθύ σημείο της κρίσης, που οι μισθοί των πιο καταξιωμένων ανθρώπων στην τηλεόραση είχαν πέσει στο 1/10, ο κύριος Λουδάρος είχε κάνει μία πολύ καλή οικονομική συμφωνία απίστευτου ύψους και άρα δεν αδίκησε καθόλου τον εαυτό του. Σε τι διαφωνείτε ακριβώς με αυτό;», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Δεν μπορώ να έχω μία άλλη οπτική; Δε μου αρέσει να συζητάμε τα οικονομικά μας δημόσια στην τηλεόραση. Εγώ ένιωσα ότι με αυτό που είπε και είναι γεγονός, επειδή δεν παίζει σε σήριαλ τα τελευταία χρόνια, δεν διεκδίκησε ρόλους για να βρίσκεται κάπου τηλεοπτικά. Δεν είπα ότι είσαι εχθρός του κυρίου Λουδάρου. Θα πρέπει να κριθεί για το σύνολο της πορείας του;», του απάντησε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Αν έχεις μια άλλη οπτική, Αφροδίτη μου, να πεις ότι έχεις μια άλλη οπτική. Στη δική μου οπτική μπορείς να μου πεις πού είναι το λάθος; Εσείς βάζετε λόγια στο στόμα μου. Καθόλου δεν τον αδικώ, τη δική του δήλωση κρίνω», της ανταπάντησε ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Δημήτρης Παπανώτας τόνισε: «Η εκπομπή τότε έκανε 7-8% και η δική μας έκανε 30% και παίρναμε το 1/10 των χρημάτων. Δεν μπορείς μετά να βγαίνεις και να λες ότι αδίκησες τον εαυτό σου και δεν σε πούλησες όπως έπρεπε. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία, εγώ έκανα μια άλλη. Επειδή έχω βαρεθεί τον κανιβαλισμό στην τηλεόραση, να ξεκαθαρίσω από την πλευρά μου ότι τον θεωρώ ένα πολύ καλό παιδί και έναν πολύ καλό ηθοποιό. Τώρα από ‘κει και πέρα, οι ερμηνείες σας, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω κάθε φορά που το λέω και με λεπτομέρειες. Παρακαλώ, λοιπόν, όταν θέλετε να σχολιάσετε μία δική μου δήλωση, να ψάχνετε λίγο τι έχω πει».

«Εμείς διαφωνήσαμε σε κάτι που είπε ο Νίκος (Μισίρης) και όχι εσύ. Ο Νίκος είπε για τον ρόλο του Αντώνη Λουδάρου δίπλα στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τότε στην εκπομπή και τον χαρακτήρισε με έναν τρόπο που εγώ διαφώνησα. Δεν είχε να κάνει με τη δική σου άποψη, μήπως εσύ αυτό θεώρησες;», αιτιολόγησε την τοποθέτησή της η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Είναι μαγκιά του οποιουδήποτε να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί να πάρει και να τα χαίρεται και να περάσει καλά. Αυτό δεν σου δίνει όμως το δικαίωμα να βγαίνεις και να λες ότι δεν πούλησες τον εαυτό σου όσο έπρεπε. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν καταλάβαινες ποια ήταν η κατάσταση γύρω σου. Νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι μάλλον ήταν ατυχής αυτή η δήλωσή του», κατέληξε στην παρέμβασή του ο Δημήτρης Παπανώτας.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Παπανώντας ξέσπασε με τις δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Λουδάρος σχετικά με τις συνεργασίες που νιώθει ότι αδικήθηκε καθώς δεν διεκδίκησε αυτά που άξιζε. «Ότι αδικήθηκε που έπαιρνε τα πενταπλάσια από εμάς, μην τρελαθώ κιόλας. Στο ίδιο κανάλι ήμασταν! Ποια πενταπλάσια, δεκαπλάσια ήταν! Αν αυτός ήταν αδικημένος, εμείς τι είμαστε; Αν βάζουμε τον πήχη του αδικημένου στα 10 χιλιάρικα το μήνα, άρα εμείς είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγγες. Δύο σεζόν με αυτά τα λεφτά εγώ τα έχω βγάλει σε όλη μου την καριέρα», τόνισε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Νομίζω ότι έχω αδικήσει εγώ τον εαυτό μου. Εγώ δεν είχα πλάτες, δεν είχα κανέναν. Έχω κάνει δουλειές που δεν θα έπρεπε να τις είχα κάνει. Δεν είχα όμως άλλη επιλογή. Στη δουλειά δεν διεκδίκησα αυτά που άξιζα», ανέφερε ο Αντώνης Λουδάρος στη διαδικτυακή εκπομπή «Status»