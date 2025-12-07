Συναγερμός στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού - Μία σύλληψη

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, καθώς σημειώθηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από ομάδα ανδρών σε πολυόροφο πάρκινγκ κοντά στο τέρμιναλ 3.

BREAKING: Emergency services are responding to an incident at Heathrow. The airport said crews were in the multi-storey car park in Terminal 3.



Sky's @emmabirchley has the details.https://t.co/vGEds13c2Y



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/DaxspGmnqx — Sky News (@SkyNews) December 7, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από την επίθεση κι έχει συλληφθεί ένα άτομο.

«Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, ενώ διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης εναντίον αρκετών ατόμων που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στο Τερματικό 3, μετά από αναφορές για επίθεση εναντίον πολλών ατόμων. Αρκετοί άνθρωποι ψεκάστηκαν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια μορφή σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

My son gassed at London Heathrow pic.twitter.com/sc7U9OeUZ8 — Dr Paula Byrne Author FRSA (@paulajaynebyrne) December 7, 2025

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε ότι κλήθηκαν στις 8:14 π.μ. «για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό κοντά στον Τερματικό Σταθμό 3 στο αεροδρόμιο Χίθροου. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

BREAKING 🔴



Initial reports from London Heathrow say armed police responded to a ‘Major incident’, prompting authorities to block all roads leading to the airport as a security precaution. pic.twitter.com/cDkGCJXsAY — Open Source Intel (@Osint613) December 7, 2025

Ο χώρος του πάρκινγκ αποκλείστηκε και αρκετοί οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους καθώς δόθηκαν σαφείς οδηγίες να μην τα εγκαταλείψουν. Παράλληλα, οδηγοί λεωφορείων που βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων έλαβαν αντίστοιχες εντολές.

Χίθροού: Διακοπή της κυκλοφορίας

Λόγω του συμβάντος, οι σήραγγες του Χίθροου έκλεισαν, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στον αυτοκινητόδρομο Μ4, όσο και στα δρομολόγια του μετρό του Λονδίνου και της γραμμής Ελίζαμπεθ, με αποτέλεσμα πολύ σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών.

MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT



DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e — British Intel (@TheBritishIntel) December 7, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να ερευνούν τον χώρο στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί τι αναζητούσαν. Υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ο αριθμός ή ο λόγος.

Το αεροδρόμιο Χίθροου συμβουλεύει τους επιβάτες να ξεκινούν νωρίτερα όταν ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.