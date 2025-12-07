Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε στα βράχια

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Βόλου, όταν σκάφος του Λιμενικού έπεσε πάνω σε βραχώδη σημείο στην είσοδο του λιμανιού, μετά τον κόκκινο φανό.
Όπως αναφέρει το gegonotanews.gr το σκάφος βγήκε εκτός πορείας και «καρφώθηκε» πάνω στον κυματοθραύστη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ζημιές και να οργανώσουν την απομάκρυνση του σκάφους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.