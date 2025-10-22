Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral

Γιούλη Τσαγκαράκη: Όσα είχε αποκαλύψει για την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της/ βίντεο Στούντιο 4, ΕΡΤ

Οι ατάκες της στον ρόλο της «θείας Σταματίνας» από τη σειρά Σέρρες έχουν γίνει viral και η μοναδική ερμηνεία της Γιούλης Τσαγκαράκη, έχει «βάλει» την ηθοποιό στις καρδιές του κόσμου.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη στον ρόλο της «θείας Σταματίνας»

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, τον ρόλο της τον διεκδίκησε με ένα email που έστειλε στον Γιώργο Καπουτζίδη τον Απρίλιο του 2021. Εκείνος της απάντησε τον Αύγουστο και δύο εβδομάδες αργότερα, ξεκίνησαν γυρίσματα.

Όσο για το χαρακτηριστικό περπάτημα της «θείας Σταματίνας» το έχει αντιγράψει από μια ηλικιωμένη Σερραία που την είδε τυχαία στον δρόμο.

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ- Γιώργος Γάλλος- Γιώργος Καπουτζίδης- Λένα Δροσάκη- Γιούλη Τσαγκαράκη- Γιώργος Ζυγούρης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το μότο της είναι ότι «καλός ηθοποιός είσαι όταν σταματάς να λες ψέματα στη δική σου ζωή».

Γιούλη Τσαγκαράκη: Tο βιογραφικό της

Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1975

Η ηλικία της είναι 50 ετών

Το ζώδιό της είναι Κριός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα μέχρι την Ε’ δημοτικού

μέχρι την Ε’ δημοτικού Μετά μετακόμισαν στο Ηράκλειο όπου πήρε μετάθεση ο αστυνομικός πατέρας της

όπου πήρε μετάθεση ο αστυνομικός πατέρας της Έχει Πόντια καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της και Κρητική από την πλευρά του πατέρα της

από την πλευρά της μητέρας της και από την πλευρά του πατέρα της Η πρώτη της επαφή με το θέατρο ήταν μέσα από ερασιτεχνικές ομάδες του Ηρακλείου Κρήτης

Στα 18 της ήξερε ότι θα γινόταν ηθοποιός

Η Γιούλη Τσαγκαράκη στην επίσημη πρεμιέρα "Ulster American", τον Νοέμβριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κόπηκε δύο φορές στις εξετάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Πέρασε με τη δεύτερη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού από όπου κι αποφοίτησε. Εκεί ήταν συμμαθήτρια με τον Γιώργο Γάλλο

Στο πέρασμά της από τη Σχολή Θεοδοσιάδη υπήρξε συμμαθήτρια με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Η πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι ήταν το 2000 στον χορό της τραγωδίας του Ευρυπίδη «Άλκηστις» σε σκηνοθεσία Λυδίας Κονιόρδου

στον χορό της τραγωδίας του Ευρυπίδη «Άλκηστις» σε σκηνοθεσία Λυδίας Κονιόρδου Έχει σπουδάσει Θεατρολογία κι έχει διδάξει και σκηνοθετήσει εφήβους σε διάφορες ερασιτεχνικές ομάδες

κι έχει διδάξει και σκηνοθετήσει εφήβους σε διάφορες ερασιτεχνικές ομάδες Τηλεοπτικά έχει συμμετάσχει στις σειρές Δις Μαδιάμ (2006), Άμυνα Ζώνης (2007 -2008), Άγριες Μέλισσες (2019), Ο Παράδεισος των Κυριών (2022), IQ 160 (2023) Άγιος Έρωτας (2024)

Πριν λίγα χρόνια έμαθε τη Νοηματική γλώσσα κι έχει αποκτήσει πτυχίο επάρκειας της γλώσσας

«Έβλεπα κωφούς στην Κρήτη και είχα μια περιέργεια να δω τον κώδικα επικοινωνίας τους. Αργότερα, όταν αποφάσισα να σπουδάσω αυτή τη γλώσσα, ασχολήθηκα περισσότερο. Πήγαινα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που ήταν κωφοί φοιτητές και φτιάξαμε μια θεατρική ομάδα, που υπάρχει ακόμα, τα "Τρελά χρώματα"», αποκάλυψε η Γιούλη Τσαγκαράκη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, τον Φεβρουάριο του 2024.

Γιούλη Τσαγκαράκη: H ψυχοθεραπεία και η κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της όταν ήταν παιδί, που της έφερε στην επιφάνεια διάφορα σωματικά θέματα και πολύ άγχος. Αυτά την οδήγησαν να κάνει ψυχοθεραπεία.

«Είχα έναν πατέρα, ο οποίος είχε κακοποιητική συμπεριφορά, δηλαδή ζούσαμε σ' ένα περιβάλλον με έναν πατέρα κακοποιητικό λεκτικά και συναισθηματικά κι έτσι αναγκάστηκα να μπω στην ψυχοθεραπεία. Η μητέρα μου ήταν ηρωίδα. Χώρισε μετά από χρόνια τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός, έχει φύγει από τη ζωή. Πήραμε θέση στα πράγματα κι εγώ αργότερα στάθηκα απέναντί του και του είπα όσα ήθελα να του πω, όταν μεγάλωσα. Αν ζούσε, είχα και υπόλοιπα να του πω. Ήταν βίαιος άνθρωπος ο πατέρας μου και πολύ φωνακλάς», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, τον περασμένο Μάιο.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε στον πατέρα της για όσα την είχαν πληγώσει το 2015, σε ηλικία δηλαδή 40 ετών. «Άκουσε πράγματα που δεν περίμενε ότι θα ακούσει από μένα. Ξαφνιάστηκε, σχεδόν δεν τα δέχτηκε και κάπως το περίμενα. Άκουσα συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αληθινή», είχε αποκαλύψει στην ίδια συνέντευξη.

«Ήθελα να φύγω από το οικογενειακό μου περιβάλλον, να μείνω μόνη μου, να ησυχάσω», παραδέχτηκε η ηθοποιός, η οποία έφυγε από την Κρήτη στα 19 της για να σπουδάσει στην Αθήνα.

O πατέρας της πέθανε το 2017, αλλά στην κηδεία του δεν πήγε. «Δεν πήγα στην κηδεία του πατέρα μου, ούτε η μητέρα μου. Δεν ένιωσα την ανάγκη να το κάνω. Είπα ότι θα πάω κάποια άλλη στιγμή στο μνήμα του. Η αδελφή μου πήγε», σημείωσε η ηθοποιός στη συνέντευξή της.