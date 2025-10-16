Σέρρες: Απίθανο plot twist- «Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης «σπάει» για ακόμη μία φορά τα τηλεοπτικά στερεότυπα μέσα από τη σειρά Σέρρες, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση έναν ίντερσεξ χαρακτήρα. Και μάλιστα μέσα από έναν ρόλο που κανείς δεν περίμενε, τη «θεία Σταματίνα», την οποία υποδύεται εξαιρετικά η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Σε σκηνή από το επεισόδιο της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, η «θεία Σταματίνα» επισκέπτεται, μαζί με τον αδελφό της Λευτέρη (Γιώργος Γάλλος), μια γιατρό, ρόλο που ερμηνεύει η Νατάσσα Εξηνταβελώνη.

Η επίσκεψη ξεκινά με αφορμή το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, όμως γρήγορα οδηγεί σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη: η Σταματίνα είναι ίντερσεξ – μια αλήθεια που παρέμενε καλά κρυμμένη για πάνω από 60 χρόνια.

Στη σκηνή, η γιατρός ακούγεται να εξηγεί: «Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Οι παραλλαγές αυτές εκφράζονται είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε σε σχέση με την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους. Η αδερφή σας δεν διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο γιατί δεν έχει ωοθήκες ώστε να εμφανίσει καρκίνο εκεί. Για την ακρίβεια δεν έχει κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

Αυτή κι αν ήταν αποκάλυψη! Η θεια Σταματίνα ειναι το «Ι» στο ΛΟΑΤΚΙ. 🏳️‍🌈



👉 Οι #Serres έρχονται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.#ant1tv #StayTuned pic.twitter.com/3LhXUYMEeG — ΑΝΤ1 (@ANT1TV) October 15, 2025

Τότε, ο τηλεοπτικός «Λευτέρης» θυμάται: «Όταν γεννήθηκε θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει», με τη γιατρό να προσθέτει:

«Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».

Το Twitter «πήρε φωτιά» από θετικά σχόλια, με το τηλεοπτικό κοινό να δίνει συγχαρητήρια στον Γιώργο Καπουτζίδη για την απόφασή του να εντάξει έναν τέτοιο χαρακτήρα στη σειρά.