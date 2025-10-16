Σέρρες: Απίθανο plot twist- «Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ»

Αποθέωση Καπουτζίδη στο Twitter

Γιώργος Καπουτζίδης: «Οι Σέρρες είναι ό,τι έχω αγαπήσει πιο πολύ» / Βίντεο από την εκπομπή «The 2Night Show»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Καπουτζίδης «σπάει» για ακόμη μία φορά τα τηλεοπτικά στερεότυπα μέσα από τη σειρά Σέρρες, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση έναν ίντερσεξ χαρακτήρα. Και μάλιστα μέσα από έναν ρόλο που κανείς δεν περίμενε, τη «θεία Σταματίνα», την οποία υποδύεται εξαιρετικά η Γιούλη Τσαγκαράκη. 

Γιούλη Τσαγκαράκη - Η εξομολόγηση: «Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί»

Σε σκηνή από το επεισόδιο της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, η «θεία Σταματίνα» επισκέπτεται, μαζί με τον αδελφό της Λευτέρη (Γιώργος Γάλλος), μια γιατρό, ρόλο που ερμηνεύει η Νατάσσα Εξηνταβελώνη.

Η επίσκεψη ξεκινά με αφορμή το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, όμως γρήγορα οδηγεί σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη: η Σταματίνα είναι ίντερσεξ – μια αλήθεια που παρέμενε καλά κρυμμένη για πάνω από 60 χρόνια.

«Σέρρες»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν την πρεμιέρα του Β' κύκλου

Στη σκηνή, η γιατρός ακούγεται να εξηγεί: «Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Οι παραλλαγές αυτές εκφράζονται είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε σε σχέση με την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους. Η αδερφή σας δεν διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο γιατί δεν έχει ωοθήκες ώστε να εμφανίσει καρκίνο εκεί. Για την ακρίβεια δεν έχει κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

 

 

Τότε, ο τηλεοπτικός «Λευτέρης»  θυμάται: «Όταν γεννήθηκε θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει», με τη γιατρό να προσθέτει:  

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο λόγος που δε μιλάει δημόσια για τον σύντροφό του
 

«Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».

Το Twitter «πήρε φωτιά» από θετικά σχόλια, με το τηλεοπτικό κοινό να δίνει συγχαρητήρια στον Γιώργο Καπουτζίδη για την απόφασή του να εντάξει έναν τέτοιο χαρακτήρα στη σειρά.

 

 

