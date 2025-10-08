Γιώργος Καπουτζίδης: Ο λόγος που δε μιλάει δημόσια για τον σύντροφό του

«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος», είπε στον Αρναούτογλου

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης. Ο γνωστός ηθοποιός, σεναριογράφος και παρουσιαστής μίλησε για την πορεία του, αλλά και το αφιέρωμα που ετοιμάζει για τη σειρά Στο Παρά Πέντε, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την πρώτη του προβολή. 

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει σεναριακά τη σειρά Σέρρες

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει σεναριακά τη σειρά Σέρρες /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή και την πρόσφατη δημόσια αναφορά στον σύντροφό του, ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκαθάρισε τον λόγο που δεν επιθυμεί να αναφέερεται σε εκείνον. 

«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δε λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει», ανέφερε. 

Γιώργος Καπουτζίδης: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με μια υποβρύχια βουτιά

«Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου. Ειλικρινά με δυσκολεύει κι είναι ένας λόγος που πήγα στην Αίγινα. Το έχω ανάγκη για τη δική μου ψυχική ηρεμία», συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε ότι στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε στο θέατρο Άλσος και στην Ταράτσα του Φοίβου όπου θέλησε να κάνει μια αφιέρωση σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που έχει στη ζωή του, στον σύντροφό του.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γιώργος Καπουτζίδης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω πληροφορίες για το ποιος είναι ο σύντροφός του και, παράλληλα, ξεκαθαρίζοντας ότι δε βρίσκεται εκεί, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε πει: «Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μην το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω -δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια- με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα».

@theatroalsos Όμορφα λόγια από έναν όμορφο άνθρωπο! #theatroalsos #fyp #giorgoskapoutzidis #kapoutzidis #foivosdelivorias ♬ πρωτότυπος ήχος - theatroalsos
Δείτε το βίντεο από το TikTok του Άλσους
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
