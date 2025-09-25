«Σέρρες»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν την πρεμιέρα του Β' κύκλου

Το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προβολή του δεύτερου κύκλου της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη στον ΑΝΤ1.

Γιώργος Καπουτζίδης

Με αφορμή το γεγονός, πραγματοποιήθηκε ένα λαμπερό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας, με οικοδεσπότη τoν δημιουργό της σειράς. Σύσσωμο το καστ των «Σερρών» βρέθηκε σε γνωστό club στο Γκάζι και γιόρτασε την πρεμιέρα. Δείτε φωτογραφίες:

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ - Κωνσταντίνος Μουταφτσής - Ειρήνη Βαλατσού - Στρατής Χατζησταματίου - Γιώργος Βουβάκης

Στρατής Χατζησταματίου

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν συνοδεύτηκε από συγκίνηση με τον Γιώργο Ζυγούρη να αναλαμβάνει τον ρόλο του «Οδυσσέα», στη θέση του αδικοχαμένου Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

Γιώργος Καπουτζίδης - Μαριλού Κατσαφάδου

Γιώργος Γάλλος -Μαριλού Κατσαφάδου

Ειρήνη Βαλατσού - Μαριλού Κατσαφάδου - Λένα Δροσάκη

Γιώργος Καπουτζίδης - Γιώργος Γάλλος

Λένα Δροσάκη

Λένα Δροσάκη - Γιώργος Βουβάκης

Ειρήνη Βαλασού

Γιώργος Καπουτζίδης - Διονυσία Γεωργιάδου

Λίγα λόγια για τον 2ο κύκλο:

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.