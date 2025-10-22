Ειρήνη Μερκούρη: Οι εξωσωματικές, το τάμα και το θαύμα που έζησε!

Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης η Ειρήνη Μερκούρη.

Η πολυσυζητημένη τραγουδίστρια, απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα για το αν έκανε εξωσωματικές γονιμοποιήσεις ώστε να αποκτήσει την κορούλα της, ενώ προχώρησε σε μια πολύ ιδιαίτερη εξομολόγηση για τον γιατρό σύζυγό της και την πίστη της στον Χριστό.

Η Ειρήνη Μερκούρη γνώρισε τεράστια επιτυχία στο τραγούδι στα τέλη της δεκαετίας του '90

«Εδώ και τρία χρόνια έχω επιστρέψει. Προέκυψε η εγκυμοσύνη. Θέλω κι άλλα παιδάκια. Η κόρη μου είναι 1,5 έτους και βαφτίστηκε Δέσποινα, πήρε το όνομα της Παναγίας. Είχα τάμα», είπε αρχικά κι εξήγησε πως βρέθηκε στην Τήνο για να εκπληρώσει το τάμα της.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ήρθε η εγκυμοσύνη της: «Αυτά είναι από τον Θεό. Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν… Έκανα τις προσευχές μου. Δεν προσπαθούσα πολύ, το είχα αφήσει όποτε το θέλει ο Θεός. Είχα το άγχος βέβαια. Δεν έκανα εξωσωματικές, είναι το θαύμα που ένιωσα. Το ένιωθα μέσα μου γιατί έλεγα: "Παναγίτσα μου, αν το θες (χάρισέ μου ένα παιδί)". και γι’ αυτό έκανα το τάμα».

Όσον αφορά στον σύζυγό της, Γιάννη Κουτσόπουλο, η Ειρήνη Μερκούρη ανέφερε: «Τον άντρα μου τον γνώρισα όταν πήγα στο νοσοκομείο για την αδερφή μου. Δεν κατάλαβα από την αρχή ότι είναι ο άνθρωπος μου, που θέλω να κάνω παιδιά. Έλεγα" "Θεέ μου βρες μου έναν άνθρωπο που να είναι χειρουργός και να είναι αμοιβαίο. Έναν άνθρωπο που να θέλει το ίδιο πράγμα", λόγω του Αγίου Λουκά που ήταν εκείνη την περίοδο. Σε δέκα μέρες έγινε αυτό με την αδερφή μου με μία εξέταση σε ένα εφημερεύον. Όταν τον είδα ήταν μία απλή ματιά, δε με φλέρταρε, μου έκανε εντύπωση. Δε μου αρέσουν αυτά, θέλω διακριτικότητα, να είναι αληθινός, να μην είναι πέφτουλας.

Η Ειρήνη Μερκούρη με τον σύζυγό της, Γιάννη Κουτσόπουλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι εξετάσεις βγήκαν μία εβδομάδα μετά, μου έστειλε μήνυμα, τον ευχαρίστησα κι έναν μήνα μετά μου έστειλε να βγούμε. Δεν ήθελα να βγούμε βράδυ, του είπα μέχρι απόγευμα. Υπάρχει μία παράδοση στη φυλή μας γιατί είμαι τσιγγάνα, 100% χριστιανή ορθόδοξη τσιγγάνα».

«Από μικρή ήμουν τόσο κοντά στον Θεό. Κι οι γονείς μου ήταν και σε μουσουλμανική οικογένεια να γεννιόμουν, πάλι χριστιανή θα ήμουν. Με στενοχωρεί όταν μιλάμε πια στην Ελλάδα και λέμε για τον Χριστό γιατί το έχουν ταμπού. Δεν έχεις τα κότσια να το πεις; Αν δεν ομολογήσω τον χριστό, είμαι άχρηστη», δήλωσε σε σχέση με την πίστη της.

«Παλαιότερα πήγαινα πολύ σε μοναστήρια κι έμενα κάποιες μέρες γιατί είχα χρόνο. Δεν έχω πάει να μονάσω. Πάντα πήγαινα με τη μητέρα μου να προσκυνήσω. Στον Άγιο Εφραίμ είχα κάνει τάμα να πάω κάποιες μέρες να ηρεμήσω. Το να γίνω καλόγρια και μετά να φοράω τα μίνι και να τραγουδάω είναι διαστροφικό! Δεν ήμουν για καλόγρια. Ζήτησα να μου δείξει αν είναι να παντρευτώ ή να μείνω μόνη μου. Εκεί τα οφείλουμε όλα, αλλά όποιος δεν πιστεύει είναι δικαίωμά του», είπε για τις φήμες που κατά καιρούς ήθελαν να έχει μονάσει.

Τα τελευταία χρόνια, η Ειρήνη Μερκούρη έχει επιστρέψει στο τραγούδι

Σε άλλο σημείο, η Ειρήνη Μερκούρη είπε για τον σύζυγό της: «Ο άντρας μου δε με έχει δει ποτέ πάνω σε πίστα. Μόνο στο J2US. Δεν είναι ό,τι καλύτερο να βγαίνει ένας γενικός χειρουργός (στα μπουζούκια). Είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Με περνάει έναν χρόνο. Δουλεύει στο δημόσιο. Είμαστε 10 χρόνια μαζί, παντρευτήκαμε στους πέντε μήνες. Δε θα παντρευόμουν έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στον Χριστό. Δε θα μπορούσα να έχω εγώ τον ίδιο στόχο. Όπως λέει το ευαγγέλιο, θα το προσπαθήσω μέχρι θανάτου. Για εμένα ήταν θεόσταλτος έρωτας, αμοιβαίος. Το για πάντα μαζί ήταν ο κοινός μας στόχος. Το για πάντα δεν υπάρχει, υπάρχει στην επόμενη μαζί. Υπάρχει το μαζί μέχρι τέλους. Όταν πέθανε η μαμά μου (για παράδειγμα) ο μπαμπάς μου δε βρήκε ποτέ άλλη γυναίκα».