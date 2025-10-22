smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award Brands & Communication Design

Για ποιους λόγους εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή

smart #5: Κέρδισε το βραβείο Red Dot Brands & Communication Design
To smart #5 τιμήθηκε με το «Red Dot Award: Brands & Communication Design» για το σύστημα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής (HMI), με οθόνες υψηλής ανάλυσης και προηγμένες λειτουργίες infotainment. • Σχεδιασμένο από τη Mercedes-Benz, το HMI του smart #5 εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή χάρη στη σαφή σχεδιαστική του γλώσσα και την τεχνολογία αιχμής που εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη και διαδραστική εμπειρία χρήσης. • Με τον επεξεργαστή AMD V2000 και βασισμένο στη μηχανή Unreal 3D, το λειτουργικό σύστημα του smart #5 διαχειρίζεται εφέ σε πραγματικό χρόνο, απαραίτητα για μια άμεση, ομαλή και οπτικά ελκυστική εμπειρία.

smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award Brands & Communication Design
Το smart #5, το πρώτο premium μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση. Μετά την αναγνώρισή του με το Red Dot Product Design Award, το HMI (Human-Machine Interface) του μοντέλου τιμήθηκε τώρα και με το Red Dot Award for Brands & Communication Design στην κατηγορία «Interface & User Experience Design».

smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award: Brands & Communication Design

Σχεδιασμένο από τη Mercedes-Benz: Οθόνη και εργονομία χρήσης

Το HMI του smart #5 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού της μάρκας «Love, Pure, Unexpected», προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία στις ψηφιακές οθόνες. Το νέο User Interface ενσωματώνει ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από ένα καθαρό, διαισθητικό και ευανάγνωστο «low-poly» στυλ, χαρακτηριστικό της μάρκας smart. Το περιβάλλον χρήστη προσφέρει διαφορετικά θέματα αρχικής οθόνης – Planet, Vehicle, Navigation και Customized Scenario – επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύουν το περιεχόμενο των οθονών τους. Με το smart Operating System, το HMI αναβαθμίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω εκλεπτυσμένων γραφικών, ομαλών μεταβάσεων και εντυπωσιακών κινούμενων εφέ, δημιουργώντας ένα δυναμικό και φουτουριστικό περιβάλλον. Ο προηγμένος επεξεργαστής AMD.

smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award: Brands & Communication Design

V2000, σε συνδυασμό με δύο AMOLED οθόνες 13 ιντσών, εξασφαλίζουν μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης.

Ο Kai Sieber, επικεφαλής σχεδιασμού smart στο τμήμα Mercedes-Benz Design, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή από την επιτροπή του Red Dot αποτελεί πραγματική τιμή. Το HMI του smart #5 επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας αιχμής και premium αισθητικής, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία αλληλεπίδρασης στους πελάτες μας. Μαζί με το προηγούμενο Red Dot Product Design Award, αυτή η διάκριση αναδεικνύει την αριστεία του smart #5 τόσο στον φυσικό σχεδιασμό όσο και στον τρόπο που συνδέεται με τους επιβάτες του.»

smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award: Brands & Communication Design

Ένα ευφυώς σχεδιασμένο cockpit που εμπνέει

Η ασφάλεια και η άνεση ενισχύονται από την ενσωματωμένη τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στην οθόνη head-up 25,6 ιντσών, η οποία προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες του δρόμου, την καθοδήγηση λωρίδων και άλλες κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού2.

Οι σύγχρονες λειτουργίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο την οδηγική εμπειρία. Η βελτιωμένη φωνητική υποβοήθηση με τεχνητή νοημοσύνη παρέχει καθοδήγηση και δυνατότητα χειρισμού πολλών λειτουργιών του οχήματος χωρίς χέρια.

smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award: Brands & Communication Design

Ως το πρώτο premium μεσαίου μεγέθους SUV της μάρκας, το smart #5 έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση – κερδίζοντας το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award και την αξιολόγηση πέντε αστέρων ασφάλειας από τον Euro NCAP. Αυτό υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της smart να προσφέρει σταθερά κορυφαίο σχεδιασμό, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και εξαιρετικές εμπειρίες χρήσης σε ολόκληρη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων.

SMART
 |
SMART #5
 |
ΒΡΑΒΕΙΟ  RED DOT
 |
RED DOT AWARD: BRANDS & COMMUNICATION DESIGN
