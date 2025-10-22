Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη

Σε ηλικία 81 ετών, από ανακοπή καρδιάς, «έφυγε» ο Διονύσης Σαββόπουλος ο οποίος νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Υγεία, στο καρδιολογικό τμήμα.

Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα γίνει το Σάββατο 25 Οκτωβρίου με δημόσια δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ όλη τη διαδικασία αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων. κηδεια σαββοπουλος

Χθες, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένεια με ανακοίνωση στα social media αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η σύζυγος του: Ασπα Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας», έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος».

Διονύσης Σαββόπουλος: Η συνταρακτική εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο

O Διονύσης Σαββόπουλος έδινε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο στον πνεύμονα από το 2021. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο,, σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, που στάθηκε διακριτικά και αθόρυβα στο πλάι του μέχρι την τελευταία του πνοή.

Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση περί δημοσίας δαπάνης υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

