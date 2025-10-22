Η Karenta παρουσίασε το νέο Audi Q3

Η Karenta παρουσίασε το ολοκαίνουριο Audi Q3 στο ελληνικό κοινό, σε ένα ξεχωριστό event που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025, στο showroom της Audi Karenta στο Μαρούσι.

Πλήθος καλεσμένων και εκπροσώπων του τύπου είχαν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την τρίτη γενιά του νέου best seller στην κατηγορία των premium compact SUV, αλλά και να ανακαλύψουν από κοντά όλα τα νέα εμβληματικά μοντέλα της Audi που συμμετείχαν στο Audi on Tour 2025.

Το νέο Audi Q3 συνδυάζει δυναμική και μοντέρνα σχεδίαση, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας. Διατίθεται σε πλήρη γκάμα κινητήρων: Mild Hybrid, Petrol & Diesel και Plug-in Hybrid, προσφέροντας την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και σπορ αίσθηση.



Με το νέο Q3 η Audi θέλει να είναι “best in class” σε όλους τους τομείς:

· Σε τεχνολογία με εξελιγμένα συστήματα infotainment και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

· Σε άνεση με premium υλικά, εργονομία και άριστη ηχομόνωση

· Σε βασικό εξοπλισμό με ακόμα πιο πλούσιες εκδόσεις

· Σε επιδόσεις με τους πλέον αποδοτικούς κινητήρες για ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και οικονομία

«Μα πάνω από όλα θέλει να κρατήσει στο DNA της την απόλαυση της οδήγησης και μάλιστα μέσα από ένα SUV», όπως δήλωσε ο κος Καλογηράτος Ευάγγελος, CEO της Karenta κατά την παρουσίαση.