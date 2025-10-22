Καιρός: Νέο διήμερο κακοκαιρίας – Προσοχή για επικίνδυνα φαινόμενα

Νέα κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από το μεσημέρι και έως αργά το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Έως το πρωί της Πέμπτης τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στη δυτική Στερεά και στα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα της Πέμπτης πιθανόν να σημειωθούν ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, από το μεσημέρι της Πέμπτης οι βροχές θα εξασθενίσουν.

Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει καθημερινά, ενώ τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές, ακόμα και τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές, αναμένονται επίσης στη Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Στερεά και στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 20, στην Ήπειρο από 11 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 21, στις Κυκλάδες από 13 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (23.10.2025)

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό και πρόσκαιρα το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 22 και τοπικά τους 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (24.10.2025)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιo πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο (25.10.2025)

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή (26.10.2025)

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.