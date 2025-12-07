Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε κι έκλεισε τα μάτια»

Ζάκυνθος: Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για την επίθεση σκύλου σε αγοράκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε το Σάββατο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όταν ένα πιτ μπουλ όρμησε και κατακρεούργησε ένα αγοράκι σχεδόν δύο ετών.

Το σπίτι, όπου έγινε η τραγωδία με το νεκρό αγοράκι στη Ζάκυνθο - imerazante.gr

Όπως έγινε γνωστό το σκυλί ήταν αδέσποτο και οι γονείς του παιδιού το είχαν πάρει στο σπίτι τους, τους τελευταίους δύο μήνες για να του παράσχουν ένα καταφύγιο. Όλο αυτό το διάστημα ο σκύλος βρισκόταν στην αυλή της οικογένειας, με τον πατέρα να υποστηρίζει ότι δεν είχε δείξει κάποια άγρια συμπεριφορά. Ωστόσο σε πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ από το σπίτι της οικογένειας το σκυλί ήταν αλυσοδεμένο, σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς.

Χθες, όταν επέστρεψαν από τα ψώνια τους, το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή τους, πλησίασε το δέντρο που ήταν δεμένος ο σκύλος του επιτέθηκε, για άγνωστο ακόμα λόγο, καταφέρνοντάς του θανατηφόρα δαγκώματα στον λαιμό και σε όλο το σώμα.

imerazante.gr O σκύλος που επιτέθηκε στο δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο -

Η μεγαλύτερη αδελφή του μικρού άρχισε να φωνάζει με τρόμο τους γονείς της κι εκείνοι έτρεξαν στην αυλή να δουν τι είχε συμβεί. Το θέαμα ήταν σοκαριστικό και η μητέρα κατέρρευσε.

«Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου», ούρλιαζε ο πατέρας, με τους αστυνομικούς να τον συγκρατούν για να μην το σκοτώσει.

Μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας του 2χρονου αγοριού είπε:

Οι γονείς του 2χρονου φιλοξενούσαν ζώα σε μια έκταση δίπλα από το σπίτι τους - imerazante.gr

«Με φώναξε η κόρη μου κι έτρεξα γρήγορα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου».

«Ήταν αδέσποτο, το είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα και το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια», συνέχισε συντετριμμένος ο πατέρας.

Ζάκυνθος: «Το παιδί ήταν κατακρεουργημένο»

Σοκαριστική ήταν και η περιγραφή του γιατρού που ανέλαβε το αγοράκι με το που έφτασε στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

O σκύλος που επιτέθηκε στο 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο ήταν σε ημιάγρια κατάσταση - imerazante.gr

«Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτμπουλ. Ήταν άσφυγμο, ήρθε σε άθλια κατάσταση, έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε. Είχε στον λαιμό φοβερά δαγκώματα, μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο», είπε.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Άγιος Λέοντας. Οι γονείς, πατέρας αλβανικής καταγωγής και μητέρα Βρετανίδα, είχαν αγοράσει μια έκταση δίπλα από το σπίτι τους, όπου φιλοξενούσαν αδέσποτα ζώα της περιοχής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οικογένεια είχε 25-30 σκυλιά και διάφορα άλλα ζώα.

Ο πατέρας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Ο σκύλος βρίσκεται υπό παρακολούθηση κτηνιάτρου.