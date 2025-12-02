TractioN: Ο Κώστας Στεφανής καλωσορίζει τη Χριστίνα Κοντοβά

Τη fashion designer Χριστίνα Κοντοβά, μια γυναίκα, που χαράζει με τόλμη, αλλά και απαράμιλλη χάρη τον εντελώς δικό της δρόμο στη ζωή, προσωπική και επαγγελματική, καλωσορίζει στο TractioN ο Κώστας Στεφανής.

Ειδικά για αυτή την τόσο ξεχωριστή καλεσμένη, η εκπομπή εξασφάλισε ένα εξίσου ρηξικέλευθο και γοητευτικό αυτοκίνητο, το εντυπωσιακό NIO EL6! Το... new kid on the block, που εισέρχεται με δυναμισμό στην ελληνική αγορά, είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV, προικισμένο με μια ατελείωτη ποικιλία gadget τεχνολογίας αιχμής, μεταξύ των οποίων και την, υποδειγματικά πρόθυμη, ψηφιακή βοηθό Nomi!

Η Χριστίνα Κοντοβά οδηγεί το ολοκαίνουργιο και πολυτελές NIO EL6, εξερευνώντας με ειλικρινή περιέργεια και φιλομάθεια κάθε λεπτομέρειά του. Εξάλλου, ως μια επιτυχημένη σχεδιάστρια, η προσκεκλημένη του TractioN είναι η ιδανική για να αποκαλύψει στους τηλεθεατές της εκπομπής τα μυστικά που κρύβει το design του NIO EL6, στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό του!

Στο νέο επεισόδιο του TractioN η θετική ενέργεια της Χριστίνας Κοντοβά και του NIO EL6 είναι μεταδοτική!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ BYD DOLPHIN SURF: Ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή παρουσιάζουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, το BYD DOLPHIN SURF, με αυτονομία που ξεπερνά τα 500 χλμ. σε αστικό περιβάλλον και σε τιμή που το καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό. Με συναρπαστικό, νεανικό στιλ και αιχμηρό design, μοντέρνο, αλλά και φιλικό, το BYD DOLPHIN SURF έρχεται στο TractioN προκειμένου να δώσει…απαντήσεις σχετικά με τους λόγους που το κάνουν τόσο ξεχωριστό και έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών υποψήφιων αγοραστών.

➢ 30 ΧΡΟΝΙΑ MERCEDES SPRINTER: Στη Στουτγάρδη της Γερμανίας ταξιδεύει η Ινώ Στεφανή, εκπροσωπώντας το TractioN στον εορτασμό για τη συμπλήρωση 130 ετών από τότε που η MERCEDES άρχισε να παράγει επαγγελματικά οχήματα. Ταυτόχρονα, το καταξιωμένο και περιζήτητο SPRINTER, γιορτάζει και αυτό τα 30α γενέθλιά του!

➢ CANNES YACHTING FESTIVAL: Ο Μάνος Στεφανής επισκέπτεται μία από τις μεγαλύτερες και πιο φημισμένες εκθέσεις σκαφών αναψυχής. Σκαριά που προκαλούν δέος, από ναυπηγικής, αλλά και αισθητικής άποψης, παρουσιάζονται στο TractioN. Στα πλαίσια της έκθεσης, μας μιλά κατ' αποκλειστικότητα ο κ. Ιωάννης Μουζάκης, μέλος του ΔΣ, σε μία από τις πιο αξιόπιστες και δημιουργικές εταιρείες στον κλάδο του yachting, με μια ευρύτατη γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών κορυφαίου επιπέδου, την υπερήφανα ελληνική Y/KNOT INVEST, κάτοχο της Kiriacoulis Yachting.

➢ MOTO GUZZI V7: Μια εμβληματική μοτοσικλέτα, ένα μοντέλο συνυφασμένο με την κλασική ιταλική αντίληψη για τη δίτροχη κομψότητα, την MOTO GUZZI V7 παρουσιάζει στους τηλεθεατές του TractioN ο Θανάσης Χούντρας. Με εμφάνιση που εμπνέεται από την ιστορία της, αλλά και με μια... προίκα τεχνολογίας, που έρχεται απευθείας από το αύριο, η V7 μαγνητίζει όπου και εάν εμφανίζεται, πόσο μάλλον στο TractioN!

