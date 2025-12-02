TractioN: Ο Κώστας Στεφανής καλωσορίζει τη Χριστίνα Κοντοβά

Κάθε Κυριακή στις 14.10 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 18:48 «Ως εδώ»: Οργισμένη ανακοίνωση συγγενών θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα
02.12.25 , 18:09 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής καλωσορίζει τη Χριστίνα Κοντοβά
02.12.25 , 18:08 Ducati Monster: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
02.12.25 , 18:04 Πόσο επικίνδυνα είναι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη;
02.12.25 , 18:00 Cash or Trash: Δερμετζής και Πανά σε μάχη για το φωτιστικό
02.12.25 , 17:31 Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο αν τον θέλει η Ευρώπη!
02.12.25 , 17:17 Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
02.12.25 , 17:13 Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος
02.12.25 , 17:09 Λούτσα: Αναμένονται οι τοξικολογικές για χρήση ναρκωτικών από τον 29χρονο
02.12.25 , 16:15 Η United Group B.V. καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025
02.12.25 , 16:07 O Oμπράντοβιτς σπάει τη σιωπή του μετά την αποχώρηση από την Παρτιζάν
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο αν τον θέλει η Ευρώπη!
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Traction Trailer 7/12/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη fashion designer Χριστίνα Κοντοβά, μια γυναίκα, που χαράζει με τόλμη, αλλά και απαράμιλλη χάρη τον εντελώς δικό της δρόμο στη ζωή, προσωπική και επαγγελματική, καλωσορίζει στο TractioN ο Κώστας Στεφανής. 

Ειδικά για αυτή την τόσο ξεχωριστή καλεσμένη, η εκπομπή εξασφάλισε ένα εξίσου ρηξικέλευθο και γοητευτικό αυτοκίνητο, το εντυπωσιακό NIO EL6! Το... new kid on the block, που εισέρχεται με δυναμισμό στην ελληνική αγορά, είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV, προικισμένο με μια ατελείωτη ποικιλία gadget τεχνολογίας αιχμής, μεταξύ των οποίων και την, υποδειγματικά πρόθυμη, ψηφιακή βοηθό Nomi! 

Η Χριστίνα Κοντοβά εξερευνά το NIO EL6

Η Χριστίνα Κοντοβά οδηγεί το ολοκαίνουργιο και πολυτελές NIO EL6, εξερευνώντας με ειλικρινή περιέργεια και φιλομάθεια κάθε λεπτομέρειά του. Εξάλλου, ως μια επιτυχημένη σχεδιάστρια, η προσκεκλημένη του TractioN είναι η ιδανική για να αποκαλύψει στους τηλεθεατές της εκπομπής τα μυστικά που κρύβει το design του NIO EL6, στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό του!

Στο νέο επεισόδιο του TractioN η θετική ενέργεια της Χριστίνας Κοντοβά και του NIO EL6 είναι μεταδοτική! 

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής
➢     BYD DOLPHIN SURF: Ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή παρουσιάζουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, το BYD DOLPHIN SURF, με αυτονομία που ξεπερνά τα 500 χλμ. σε αστικό περιβάλλον και σε τιμή που το καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό. Με συναρπαστικό, νεανικό στιλ και αιχμηρό design, μοντέρνο, αλλά και φιλικό, το BYD DOLPHIN SURF έρχεται στο TractioN προκειμένου να δώσει…απαντήσεις σχετικά με τους λόγους που το κάνουν τόσο ξεχωριστό και έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών υποψήφιων αγοραστών. 
➢                30 ΧΡΟΝΙΑ MERCEDES SPRINTER: Στη Στουτγάρδη της Γερμανίας ταξιδεύει η Ινώ Στεφανή, εκπροσωπώντας το TractioN στον εορτασμό για τη συμπλήρωση 130 ετών από τότε που η MERCEDES άρχισε να παράγει επαγγελματικά οχήματα. Ταυτόχρονα, το καταξιωμένο και περιζήτητο SPRINTER, γιορτάζει και αυτό τα 30α γενέθλιά του!  

➢         CANNES YACHTING FESTIVAL: Ο Μάνος Στεφανής επισκέπτεται μία από τις μεγαλύτερες και πιο φημισμένες εκθέσεις σκαφών αναψυχής. Σκαριά που προκαλούν δέος, από ναυπηγικής,  αλλά και αισθητικής άποψης, παρουσιάζονται στο TractioN. Στα πλαίσια της έκθεσης, μας μιλά κατ' αποκλειστικότητα ο κ. Ιωάννης Μουζάκης, μέλος του ΔΣ, σε μία από τις πιο αξιόπιστες και δημιουργικές εταιρείες στον κλάδο του yachting, με μια ευρύτατη γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών κορυφαίου επιπέδου, την υπερήφανα ελληνική Y/KNOT INVEST, κάτοχο της Kiriacoulis Yachting. 
➢               MOTO GUZZI V7: Μια εμβληματική μοτοσικλέτα, ένα μοντέλο συνυφασμένο με την κλασική ιταλική αντίληψη για τη δίτροχη κομψότητα, την MOTO GUZZI V7 παρουσιάζει στους τηλεθεατές του TractioN ο Θανάσης Χούντρας. Με εμφάνιση που εμπνέεται από την ιστορία της, αλλά και με μια... προίκα τεχνολογίας, που έρχεται απευθείας από το αύριο, η V7 μαγνητίζει όπου και εάν εμφανίζεται, πόσο μάλλον στο TractioN!   
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
 |
TRACTIOΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top