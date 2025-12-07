Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος αποχαιρέτησε το κοπάδι του κι έπαθε εγκεφαλικό

Συγκίνηση για τον τσομπάνο που λύγισε μπροστά στη θανάτωση των ζώων του

07.12.25 , 09:53 Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος αποχαιρέτησε το κοπάδι του κι έπαθε εγκεφαλικό
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκίνησε όλη τη χώρα ο κύριος Κώστας Θεοφίλου, κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, όπως γονάτισε μπροστά στην προοπτική της θανάτωσης του κοπαδιού του, που προσβλήθηκε από ευλογιά

'Εβρος: Προσπάθησαν να περάσουν 8.000 παράνομα εμβόλια από την Τουρκία

Ο κ. Θεοφίλου, ο οποίος εδώ και δεκαετίες εκτρέφει πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, έκανε τους πάντες να λυγίσουν, μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral στα social media, που δείχνει τον ίδιο να θρηνεί για τα 450 ζώα του που αναμένεται να θανατωθούν. 

«Εγώ δεν γονάτισα ποτέ για κανέναν. Δεν έχω δουλέψει ποτέ για άλλον. Αυτό είναι φονικό. Εγώ είμαι αθώος. Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους. Είμαι αθώος. Είμαι καθαρός από αυτό το φονικό. Δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, ούτε έχω γονατίσει», ακούγεται να λέει με λυγμούς. 

Εμβόλια ευλογιάς: Εισαγγελική παρέμβαση μετά την αποκάλυψη του Star

Μιλώντας μάλιστα στο Open εξομολογήθηκε πως νιώθει σαν να σκοτώνουν τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του. 

«Κάνουμε κτηνοτροφία για να διατηρήσουμε το ζωικό κεφάλαιο. Δεν γίνεται να έχουμε το τελευταίο κοπάδι και να μιλάμε για διασπορά του ιού. Σε ποιον να διασπείρω τον ιό; 35 χιλιόμετρα δεν υπάρχει πρόβατο, ο ιός είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο. Όλα τα γίδια τα έχω στο ακέραιο» είπε και συμπλήρωσε:

Απελπισμένοι κτηνοτρόφοι εμβολιάζουν μόνοι τους τα ζώα για την ευλογιά

«Δεν αναπληρώνω το κοπάδι μου, έχω χίλια προβλήματα υγείας, η σύζυγός μου πέρασε καρκίνο. Δεν θα ξανακάνω πρόβατα. Δεν θέλω άλλα πρόβατα, θέλω τα δικά μου» .

Θεσσαλονίκη: Έπαθε εγκεφαλικό ο κτηνοτρόφος

Ο κύριος Θεολόγος μετά από την έντονη συναισθηματική φόρτιση για τη θανάτωση του κοπαδιού του κατέρρευσε. 

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Τα 450 ζώα που εξέτρεφε ήταν τα τελευταία της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, τα τελευταία καθαρόαιμα στην περιοχή. 

«Είναι τα τελευταία πρόβατα του νομού. Σαράντα κοπάδια είχε ο νομός, θανατώθηκαν όλα», είχε πει ο 58χρονος κτηνοτρόφος. Η απώλεια των ζώων του ήταν καταλυτική για την επιδείνωση της υγείας του, με τον ίδιο να μην αντέχει να βλέπει τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται. 

