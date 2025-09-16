Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown

Πάνω από το 3% του ζωικού κεφαλαίου έχει θανατωθεί

16.09.25
Με τον κίνδυνο του lockdown είναι αντιμέτωποι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, μετά την έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που εξαπλώνεται σαν ντόμινο και θερίζει ολόκληρα κοπάδια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από πέρσι τον Αύγουστο έχουν θανατωθεί σχεδόν 263.000 αιγοπρόβατα, πάνω από το 3% του ζωικού κεφαλαίου, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί σχεδόν στη μισή χώρα, σε 24 δήμους. 

Θεσσαλία: Nέα Έξαρση Ευλογιάς Στα Αιγοπρόβατα

Για να ανακοπεί η μετάδοση της νόσου, τις επόμενες μέρες, ολόκληρα κοπάδια θα μετακινηθούν από ορεινές περιοχές της Ηπείρου και των Γρεβενών προς πεδινές, όπου όμως υπάρχουν κρούσματα, ενόψει του χειμώνα. 

Χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγγειλε «πόλεμο δέκα ημερών» για τον περιορισμό και τον έλεγχο της ευλογιάς. 

Αλμυρός: Πέταξαν Νεκρά Πρόβατα Με Ευλογιά Σε Χείμαρρο

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων από τους κτηνιάτρους σε περιοχές που είχαν κρούσματα.

Μάλιστα, κάθε διαδικασία θα συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού απολύμανσης, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ψάχνουν τον τρόπο που εξαπλώθηκε

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν μέτρα, όπως η καραντίνα σε ζώα εισαγωγής και η ενίσχυση με απολυμαντικά μέσα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ετέθη επίσης το ζήτημα να κρατηθεί γενετικό υλικό από τα αυτόχθονα αιγοπρόβατα, όπως είναι το καλαρρύτικο ή το καραγκούνικο, προκειμένου να μη χαθούν οι ελληνικές φυλές. 

Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι αυτός ο κύκλος έξαρσης της ευλογιάς, που είναι αποκλειστικά ζωονόσος και δε μεταδίδεται στον άνθρωπο, είναι «ανεξήγητα μεγάλος» και θα πρέπει να ελεγχθεί το γιατί. Μια πιθανή εξήγηση είναι η μετάλλαξη του ιού και η απόκρυψη κρουσμάτων που έχει ως συνέπεια εστίες να μένουν ενεργές και να εξαπλώνεται έτσι η νόσος. 

Συναγερμός για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Τεράστια η καταστροφή στον Έβρο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως, αναμένεται να ζητηθεί η προσωρινή αναστολή των transit διελεύσεων ζώντων ζώων -π.χ. από τη Ρουμανία προς την Αλβανία μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Ήδη εκατοντάδες κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά και πλέον έχουν μείνει χωρίς εισόδημα. Η προοπτική δε για να αποκατασταθεί η εικόνα αυτή φαντάζει δυσοίωνη, αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστούν νέα ζώα, ενώ παράλληλα οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να περιμένουν αρκετό διάστημα για να γίνει ένας κύκλος αναπαραγωγής και να αρχίσουν και πάλι να έχουν έσοδα από το γάλα και το κρέας. 

«Νομίζω ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των περιφερειαρχών, ώστε να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα και να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρας.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, είπε ότι πρόκειται για ένα «μοντέλο που είχε εφαρμοστεί για την πανώλη πέρσι και το οποίο πέτυχε» προσθέτοντας ότι «γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί». Επιπλέον, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «μέσα το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογιά».

