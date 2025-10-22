Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview

Ο Γιώργος Ανυφαντάκης έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με την Κωνσταντίνα Φυλακτάκη, όπως βλέπουμε στο sneak preview του Breakfast@Star.

Ο Γιώργος, σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μπροστά στην κάμερα, κάνει λόγο για αχαριστία: «Σηκώνομαι το πρωί φτιάχνω τις στάχτες, ανάβω φωτιά, φτιάχνω τσάι, πάω νερό, πάω να ταΐσω τις κότες και θα μου την πουν κιόλας;», τον ακούμε να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα από το επείσοδιο της Τετάρτης 22/10 που θα προβληθεί στις 21:00 στο Star.

Οι φωνές του αναστάτωσαν την Κωνσταντίνα, που έσπευσε να ζητήσει εξηγήσεις. «Για ποιον λόγο το χτυπάς ρε φίλε;», διαμαρτυρήθηκε. «Γιατί εσύ κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι κι εγώ γ@@», είπε αγανακτισμένος ο Γιώργος.

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα τα βάζει με τον Γιώργο

Λίγο πριν την αναμέτρηση στον Αχυρώνα, ο Ανδρέας από τη γαλάζια ομάδα, κάνει μια δήλωση όλο νόημα με πολλους αποδέκτες. «Γενικά σε ένα παιχνίδι χρειάζεσαι στρατηγική. Πρέπει να θυσιάσεις κάποια πιόνια για να προχωρήσεις μπροστά», λέει χαρακτηριστικά.

Η εβδομάδα θα κλείσει με αποχώρηση, με την Τζωρτζίνα, ως πρώτη μονάχο, να κινδυνεύει να μείνει εκτός Φάρμας. Η επιλογή του αντιπάλου είναι δική της, αλλά από εκεί και πέρα, όλα θα κριθούν από την ικανότητα και την τύχη.

