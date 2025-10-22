Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 13:42 Άστατος ο καιρός την 28η Οκτωβρίου - Πού θα κάνουν παρέλαση με βροχή;
22.10.25 , 13:40 Η Karenta παρουσίασε το νέο Audi Q3
22.10.25 , 13:35 OpenAI: Απολύθηκε ο ιδρυτής του Chat GPT από την εταιρεία του
22.10.25 , 13:27 Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
22.10.25 , 13:08 smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award Brands & Communication Design
22.10.25 , 12:55 Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
22.10.25 , 12:46 Νικολά Σαρκοζί: «Στη φυλακή έχει δίπλα του αστυνομικούς λόγω απειλών»
22.10.25 , 12:46 Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου
22.10.25 , 12:45 Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;
22.10.25 , 12:32 BCA College - UM: Νέο καινοτόμο 4ετές πρόγραμμα Marketing, Advertising & PR
22.10.25 , 12:32 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
22.10.25 , 12:12 Σωτήρης Καλυβάτσης: Όσα αποκάλυψε για τα τηλεοπτικά του σχέδια
22.10.25 , 12:07 Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview
22.10.25 , 12:05 Το μοναδικό ζεϊμπέκικο του Αντύπα υπό την ερμηνεία της Κέλλυς Κελεκίδου
22.10.25 , 12:00 Pirelli: Κυριαρχία Verstappen σε επτά Grand Prix στις ΗΠΑ
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Τρίκαλα:«Είχε πολλούς συντρόφους», είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του
Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Ανυφαντάκης έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με την Κωνσταντίνα Φυλακτάκη, όπως βλέπουμε στο sneak preview του Breakfast@Star

Φάρμα: Ποια ομάδα έδωσε ρεσιτάλ στόχου και πήρε την ασυλία;

Ο Γιώργος, σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μπροστά στην κάμερα, κάνει λόγο για αχαριστία: «Σηκώνομαι το πρωί φτιάχνω τις στάχτες, ανάβω φωτιά, φτιάχνω τσάι, πάω νερό, πάω να ταΐσω τις κότες και θα μου την πουν κιόλας;», τον ακούμε να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα από το επείσοδιο της Τετάρτης 22/10 που θα προβληθεί στις 21:00 στο Star.

Οι φωνές του αναστάτωσαν την Κωνσταντίνα, που έσπευσε να ζητήσει εξηγήσεις. «Για ποιον λόγο το χτυπάς ρε φίλε;», διαμαρτυρήθηκε. «Γιατί εσύ κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι κι εγώ γ@@», είπε αγανακτισμένος ο Γιώργος. 

Φάρμα: Ποιος γαλάζιος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα τα βάζει με τον Γιώργο

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα τα βάζει με τον Γιώργο

Λίγο πριν την αναμέτρηση στον Αχυρώνα, ο Ανδρέας από τη γαλάζια ομάδα, κάνει μια δήλωση όλο νόημα με πολλους αποδέκτες. «Γενικά σε ένα παιχνίδι χρειάζεσαι στρατηγική. Πρέπει να θυσιάσεις κάποια πιόνια για να προχωρήσεις μπροστά», λέει χαρακτηριστικά. 

Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview

Η εβδομάδα θα κλείσει με αποχώρηση, με την Τζωρτζίνα, ως πρώτη μονάχο, να κινδυνεύει να μείνει εκτός Φάρμας. Η επιλογή του αντιπάλου είναι δική της, αλλά από εκεί και πέρα, όλα θα κριθούν από την ικανότητα και την τύχη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top