Pirelli: Κυριαρχία Verstappen σε επτά Grand Prix στις ΗΠΑ

Ο Max Verstappen με τη Red Bull έγινε ο πρώτος οδηγός που κερδίζει επτά Grand Prix στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του στην πίστα COTA όπου μια μέρα νωρίτερα είχε κερδίσει και στον αγώνα Sprint. Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται τώρα, μόλις 40 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, με πέντε Grand Prix και δύο αγώνες Sprint να απομένουν φέτος.

Όπως οι περισσότεροι οδηγοί, ο Verstappen επέλεξε μια στρατηγική μέσης/μαλακής γόμας. Χρειάζονταν βέλτιστη διαχείριση καθώς η άσφαλτος που έχει ανομοιομορφίες έφτασε σε θερμοκρασία 47 βαθμών Κελσίου. Την κατάσταση δυσκόλευαν περαιτέρω οι ριπές ανέμου. Η ένταση στα ελαστικά μειώθηκε ελαφρώς κατά τη διάρκεια της υιοθέτησης εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (Virtual Safety Car) νωρίς στον αγώνα, καθώς επιβράδυνε τον ρυθμό σε ένα κρίσιμο σημείο, με τα μονοθέσια γεμάτα καύσιμα.

Η βασική διαφοροποίηση όσον αφορά στη στρατηγική ήρθε από το Charles Leclerc με τη Ferrari: ήταν ο μόνος οδηγός από τους πρώτους 15 που εκκίνησε με μαλακή γόμα. Χρησιμοποίησε την επιπλέον πρόσφυση με εξαιρετικό τρόπο, διεκδικώντας την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή από την τρίτη θέση της εκκίνησης. Η μαλακή γόμα εκτιμάται ότι κερδίζει σχεδόν δύο επιπλέον μέτρα στην επιτάχυνση από 0 έως 150km/h κατά την εκκίνηση. Υπάρχουν διαφορά τέσσερα μέτρα ανάμεσα σε κάθε θέση της εκκίνησης: οπότε η επιλογή του Leclerc με το μαλακό ελαστικό στην εκκίνηση του κέρδισε τη μισή απόσταση της θέσης εκκίνησης.

Ο Leclerc αναπόφευκτα ήταν ο πρώτος από τους επικεφαλής που μπήκε στα πιτ, αλλάζοντας από μαλακή σε μεσαία γόμα στον 23ο γύρο. Αξιοποίησε τη μέση γόμα για να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Εν τέλει την έχασε λίγο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας από τον Lando Norris της McLaren. Η μάχη τους κράτησε όλο τον αγώνα. Ο Βρετανός στο φινάλε χρησιμοποιούσε τη γρηγορότερη μαλακή γόμα. Το προβάδισμα του Verstappen ήταν τέτοιο που μπόρεσε να κάνει τη μοναδική του αλλαγή από μέση σε μαλακή γόμα στον 33ο γύρο, λίγο αργότερα από τους αντιπάλους του, χωρίς να χάσει την πρωτοπορία. Στην εκκίνηση χρησιμοποιήθηκαν και τρεις γόμες ελαστικών.

Τρεις οδηγοί στο πίσω μέρος του grid επέλεξαν τη σκληρή γόμα. Μόνο δύο οδηγοί πραγματοποίησαν δυο αλλαγές: ο Alex Albon της Williams και ο Gabriel Bortoleto της Sauber, όλοι οι άλλοι σταμάτησαν μόνο μία φορά. Σε μια σημαντική εβδομάδα για τον αμερικανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακοινώθηκε – πριν την έναρξη του αγώνα – ότι η πίστα COTA θα παραμείνει στο καλεντάρι τουλάχιστον μέχρι το 2034.

