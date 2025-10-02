Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia

Γιώργος Λάνθιμος: Oι δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno μετά την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας του «Bugonia»

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, όπου χθες 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι «Νύχτες Πρεμιέρας».

Η πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο Bugonia, ήταν αυτή που σήμανε και την έναρξη του φεστιβάλ και Έλληνες ηθοποιοί έσπευσαν να απολαύσουν τη νέα δουλειά του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη.

Τόνια Σωτηροπούλου/ instagram

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ πόζαραν και φωτογραφήθηκαν η Τόνια Σωτηροπούλου, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Βίκυ Παπαδοπούλου, η Έλενα Μαυρίδου και η Μάρα Δαρμουσλή.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ instagram

Πηνελόπη Αναστασοπούλου/ instagram

Την πρεμιέρα της ταινίας παρακολούθησαν επίσης ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάκη και η Πηνελόπη Τσιλίκα, οι οποίοι δημοσίευσαν στιγμιότυπα από τη βραδιά στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο instagram. Εκεί ήταν και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ο Αποστόλης Τότσικας και ο Δημήτρης Πιατάς.

Έλενα Μαυρίδου/ instagram

Βίκυ Παπαδοπούλου/ instagram

Μάρα Δαρμουσλή/ instagram

Η πρώτη προβολή της νέας ταινίας του Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Emma Stone πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στο οποίο το κοινό την υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό.

Η ταινία «Bugonia», σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι (Will Tracy), επικεντρώνεται στη σύγχρονη κοινωνία, εστιάζοντας σε θέματα όπως η παραπληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ηθικές προκλήσεις της εποχής.

Η Stone υποδύεται μια ισχυρή CEO μιας μεγάλης εταιρείας, την οποία απαγάγουν δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις), πιστεύοντας ότι αποτελεί μια εξωγήινη απειλή με σκοπό την καταστροφή του πλανήτη.

Eνδιαφέρων είναι και ο τίτλος της ταινίας, ο οποίος αναφέρεται σε ένα αρχαίο μυθολογικό ή τελετουργικό φαινόμενο, βάσει του οποίου υπήρχε η πεποίθηση ότι οι μέλισσες μπορούσαν να γεννηθούν από το σώμα ενός νεκρού βοδιού. Η λέξη προέρχεται από τα λατινικά, από τις λέξεις bous (βους = βόδι) και gonos (γόνος = γέννηση).